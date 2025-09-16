임영웅 뜨니 음방 시청률도 들썩…‘엠카’·‘뮤뱅’도 출격

가수 임영웅이 이번 주도 음악방송 도장깨기를 이어간다.

16일 소속사 물고기뮤직은 “임영웅이 ‘엠카운트다운’과 ‘뮤직뱅크’에 출연한다. 많은 기대와 관심을 부탁드린다”고 전했다.

임영웅은 오는 18일 오후 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’과 19일 오후 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 정규 2집 ‘IM HERO 2’에 담긴 신곡으로 무대를 선보인다.

앞서 임영웅은 MBC ‘쇼! 음악중심’과 SBS ‘인기가요’에 출연해 ‘순간을 영원처럼’과 작사에 참여한 ‘ULSSIGU’로 무대로 반전 매력을 보여줬다.

임영웅이 뜨자 음악방송 시청률도 덩달아 상승하고 있다. 지난 13일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'은 전국 기준 시청률 0.9%(닐슨코리아)를 기록하며 올해 최고 시청률을 기록했다. 전주 대비 0.3%p 상승한 수치다. 다음 날인 14일 방송된 SBS '인기가요' 역시 전주 대비 0.3%p 상승한 1.0%를 기록했다.

임영웅이 지난달 29일 발표현 두 번째 정규앨범의 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’은 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지가 돋보이는 노래다. 발매 직후 각종 음원차트 상위권 기록은 물론, 타이틀곡과 수록곡들을 상위권에 줄 세우며 여전한 파급력을 자랑했다.

음악방송에 이어 다음 달부터 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’를 시작한다. 첫 도시는 인천으로 다음 달 17일부터 19일까지 사흘간 펼쳐진다. 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전을 거쳐 내년 1월 서울에서 피날레를 장식하는 전국투어를 예고하고 있다.

