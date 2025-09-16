'트로트 특전사' 박군, 데뷔 6주년 팬미팅…쌍방소통 킹은 ‘역시 박군’

트로트 명가 토탈셋의 박군이 데뷔 6주년 기념 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.

박군은 최근 경북 상주에 위치한 한 카페에서 팬미팅을 개최했다. 이날 팬미팅에는 박군과 공식 팬클럽 '박군사단'의 회원들이 모인 가운데 박군은 특유의 활력 가득한 노래와 토크를 선보였다. 박군과 박군사단은 서로를 향한 존중과 감사를 아낌없이 표현하며 팬미팅 내내 훈훈함을 더했다.

특히 이날 팬미팅은 오는 17일 박군의 데뷔 6주년을 축하하는 특별한 자리로 그동안의 응원에 감사한 마음을 담아 팬들과 보다 가까이서 진솔한 대화를 나누고 눈을 맞추고 소통하며 끈끈한 유대감을 재확인했다.

한편 박군은 소속사를 통해 "항상 가족같이 따뜻한 응원을 보내주는 '박군사단'에게 감사하다. 기쁜 일부터 슬픈 일까지 항상 함께하며 가족만큼 끈끈한 사이가 된 만큼 6주년을 넘어 앞으로도 '박군사단'과 함께하고 싶다"고 소감을 전했다.

