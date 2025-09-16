‘이 영화제의 하이라이트’는 이병헌, 눈빛부터 ‘어쩔수가없다’

배우 이병헌이 세계 영화 팬들의 이목이 집중된 제82회 베니스 국제영화제 레드카펫에 등장해 현장을 압도했다.

이날 이병헌은 클래식한 블랙 턱시도를 완벽하게 소화하며 단정하면서도 세련된 매너로 전 세계 취재진과 팬들의 환호를 받았다. 레드카펫 위에서 여유 있는 미소와 손인사로 관객들을 맞이한 그는, 영화제의 격조 높은 분위기 속에서도 한층 빛나는 아우라를 발산했다.

현장에는 수많은 해외 매체와 팬들이 몰려들어 이병헌의 이름을 연호하며 뜨거운 호응을 보냈다. 그는 팬들과 일일이 시선을 맞추고 사인을 건네는 등 진심 어린 소통으로 글로벌 배우다운 면모를 보여주며 다시 한 번 ‘월드 스타’의 존재감을 입증했다.

이병헌은 베니스 국제영화제를 통해 한국 배우의 위상을 전 세계에 각인시키며, 레드카펫 순간마다 영화제의 하이라이트를 장식했다. 또한 제50회 토론토국제영화제에서 한국 배우로는 처음으로 특별공로상을 수상한 것은 물론, 제30회 부산국제영화제에서 개막식 사회로 포문을 열고 개막작으로 선정된 ‘어쩔수가없다’까지 선보일 예정이다.

이병헌의 베니스 국제영화제 레드카펫 화보는 마리끌레르 10월호와 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]