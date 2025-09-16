장대높이뛰기 듀플랜티스, 세계선수권 3연패 ‘6m30 세계新’

사진=AP/뉴시스

아먼드 듀플랜티스(스웨덴)가 세계신기록을 작성, 세계선수권 정상에 올랐다.

듀플랜티스는 15일 일본 도쿄국립경기장에서 열린 ‘2025 세계육상선수권대회’ 남자 장대높이뛰기 결선에서 6m30을 넘어 정상에 올랐다. 2위는 에마누일 카리리스(그리스·6m00), 3위는 커티스 마셜(호주·5m95)이 차지했다.

이날 듀플랜티스는 5m55를 시작으로 6m15까지 모두 1차시기에 성공했다. 반면, 카리리스는 6m00에 성공한 뒤 6m10, 6m15, 6m20을 한 차례씩 도전해 모두 바를 건드렸다. 장대높이뛰기는 3번 연속 실패할 경우 더 이상 기회가 주어지지 않는다. 금메달을 확정한 듀플랜티스는 6m30까지 바를 높인 뒤 3차 시기에서 성공, 세계신기록까지 새로 썼다.

세계선수권 3연패다. 듀플랜티스는 2022년 유진 대회(6m21)에서 처음 세계선수권 정상에 올랐다. 이어 2023년 부다페스트(6m10)에 이어 도쿄에서도 날아올랐다. 세계선수권에서 남자 장대높이뛰기 3연패를 달성한 건 세르게이 붑카(우크라이나) 이후 듀플랜티스가 2번째다.

한편, 여자 100m 허들에서는 디타지 캄분지(스위스)가 12초24로 금메달을 목에 걸었다. 세계선수권 여자 100m 허들에서 스위스 국적 선수가 우승한 것은 이번이 처음이다. 2위는 토비 아무산(나이지리아·12초29), 3위는 그레이스 스타크(미국·12초34)가 올랐다. 남자 3000m 장애물에선 조디 비미시(뉴질랜드)가 8분33초88로 우승했다. 뉴질랜드 최초로 이 종목 세계선수권 챔피언에 등극하는 순간이었다.

