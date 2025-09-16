‘월드스타’ 주세혁, 2026 강릉세계마스터즈탁구 홍보대사 임명

사진=대한탁구협회 제공

‘세계적인 탁구스타’ 주세혁 대한항공 여자탁구단 감독이 2026년 강릉세계마스터즈탁구선수권대회를 위해 나선다. 참신하고 발랄한 아이디어로 무장한 대학생 서포터즈와 함께 뛴다.

2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 조직위원회(공동위원장 이태성·김홍규, 이하 조직위)는 지난 12일 서울 올림픽회관 신관 대회의실에서 주세혁 감독 홍보대사 임명식 및 대학생 서포터즈 발대식을 열고 성공 개최를 다짐했다.

사진=대한탁구협회 제공

조직위 현정화 집행위원장과 정해천 사무총장, 그리고 주세혁 감독과 대학생 서포터즈가 참가한 이날 행사는 1부에서 주세혁 감독을 홍보대사로 임명한 뒤, 19명 4팀으로 선발한 대학생 서포터즈 발대식을 2부로 이어서 진행했다.

특히 2부에서는 발대식 직후 ‘주세혁 홍보대사를 활용한 대회 홍보 콘텐츠’를 팀별로 제작, 발표하는 것으로 서포터즈 활동을 개시해 눈길을 끌었다. 주세혁 감독이 각 팀 회의에 직접 참여했으며, 국제스포츠 홍보전문가와 함께 우수 아이디어를 선정하고 시상도 했다.

사진=대한탁구협회 제공

조직위는 국제스포츠이벤트 홍보·마케팅에 관심 있는 대학생 및 대학원생을 대상으로 대학생 서포터즈를 모집해왔으며 지난 9일 선발을 마쳤다. 서포터들은 본 대회가 열리는 내년 6월까지 약 10개월간 온라인 콘텐츠 제작, 홍보 이벤트 기획 및 운영, 희망 업무 자원봉사 등등 다양한 활동을 펼칠 예정이다. 발대식을 겸한 이 날 행사가 그 첫 걸음이어서 더 활기찼다.

대학생 서포터 김미나 씨는 참여한 동료들을 대표해 “탁구와 스포츠마케팅에 관심이 많아 지원했는데, 평소 좋아하던 주세혁 감독을 만나 함께 활동할 수 있어서 기쁘다. 생활탁구인들의 적극적인 참여에 초점을 맞추어 대회 끝까지 책임감 있게 활동하겠다”고 소감을 전했다.

사진=대한탁구협회 제공

주세혁 감독은 화려한 수비탁구로 세계적인 명성을 날렸다. 여전히 중국과 일본, 유럽 등 전 세계에 수많은 팬들이 있는 것으로 알려져 있다. 내년 6월 강릉을 찾을 각국 동호인들로부터도 각별한 관심을 모을 것으로 기대된다. 그 역시 “특별한 대회에 홍보대사로서 참여하게 돼 영광이다. 전 세계 탁구 동호인들이 강릉에서 최대 규모의 마스터즈대회를 치를 수 있도록 대학생 서포터즈와 함께 적극적으로 홍보하겠다”고 다짐했다.

국제탁구연맹(ITTF) 세계마스터즈탁구선수권대회는 40세 이상 동호인이면 누구나 참가할 수 있는 세계 최대 규모 생활체육 탁구축제다. 남녀 단·복식, 혼합복식 5개 종목이 연령별(5년 단위) 11개 세부 종별로 운영된다. 2년에 한 번씩 개최되며 작년 로마대회를 잇는 내년 강릉대회는 2026년 6월 5일부터 12일까지 8일간 열린다. 연령에 부합하는 탁구동호인은 당장이라도 참가 신청이 가능하다.

사진=대한탁구협회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]