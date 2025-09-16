[내야외야] 롯데 퓨처스 선수단과 팬들 위해…롯데GRS 나섰다

사진=롯데자이언츠 제공

프로야구 롯데자이언츠가 외식 프랜차이즈 플랫폼 기업 롯데GRS와 퓨처스 선수단 및 팬들을 위한 응원 이벤트를 진행했다.

지난달 24일과 9월 7일 롯데GRS의 커피 프랜차이즈 브랜드 ‘엔제리너스’가 상동야구장을 찾아 퓨처스 선수단에게 커피차를 선물했다. 무더운 날씨 속에서도 훈련에 매진하는 선수단과 코칭스태프에게 힘을 보태고자 커피차를 운영, 시원한 음료를 나누며 응원의 메시지를 전했다.

사진=롯데자이언츠 제공

8월28일 KT와의 경기엔 롯데리아와 함께 사직야구장 광장에서 팬들을 위한 특별한 굿즈 증정 이벤트가 열렸다. 해당 이벤트는 롯데리아의 디저트 캐릭터 ‘떼리앙’이 그려진 한정판 자이언츠 굿즈들을 가챠로 뽑을 수 있도록 진행됐다. ‘작디 작은 떼리앙이 거떼한 자이언츠를 응원합니다’라는 컨셉 하에 ▲응원 타월, ▲아크릴 키링 등 다양한 굿즈를 마련했다. 3500개의 굿즈는 빠르게 소진되며 팬들에게 즐거움을 선사했다.

롯데GRS 관계자는 “이번 이벤트가 퓨처스 선수단 및 팬분들에게 힘이 되었길 바라며 앞으로도 롯데자이언츠와 함께하는 다양한 응원 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

