이강인, 잦은 부상 우려… 대표팀 이어 소속팀 복귀 첫 경기서도 악재

PSG 이강인. 사진=PSG 홈페이지 캡처

모처럼 선발 기회를 잡은 이강인(PSG)이 부상이라는 악재와 마주했다.

이강인은 15일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 프랑스 리그1 4라운드 랑스와 홈경기에서 선발 출전했으나 후반 12분 오른쪽 발목 통증으로 교체됐다. 2분 전 강력한 왼발 중거리 슈팅을 시도한 뒤 디딤발이었던 오른 발목에 통증을 느꼈고, 그대로 그라운드에 주저앉았다.

이미 통증이 있었던 부위다. 앞서 한국 축구대표팀에 합류했을 때다. 미국, 멕시코와의 9월 A매치 2연전을 앞두고 훈련 도중 오른 발목을 접질린 바 있다. 당시에는 가벼운 염좌 증세였다. 하지만 이날 같은 부위에 다시 한 번 부상을 당하면서 우려를 낳고 있다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 경기 뒤 “검사 결과를 기다려야 한다. 이 상황에 적응해서 어떻게 대응할지 고민해야 한다”고 전했다.

힘겨운 주전 경쟁 속 작은 기회가 찾아왔지만, 이마저도 놓칠 위기다. PSG는 최근 주축 공격수의 부상에 시름하고 있다. 우스만 뎀벨레, 데지레 두에가 9월 A매치 기간 프랑스 국가대표로 나서 부상을 당해 4~6주 간 출전할 수 없다. 자연스럽게 이강인에게 관심이 쏠렸고 출전 기회를 잡았다. 이날 경기가 올 시즌 2번째 선발 출전이었다. 앞서 이강인은 지난달 23일 앙제전에서 교체로 9분 출전이 전부였고, 지난달 31일 툴루즈전에서는 아예 결장했다.

이 같은 상황을 누구보다 잘 알기에 이강인은 초반부터 적극적으로 움직였다. 공수에서 두각을 나타냈다. 전반 19분에는 아크 정면에서 프리킥 키커로 나서 날카로운 슈팅을 날렸다. 수비벽에 막히긴 했지만, 상대 수비를 긴장하게 만들 정도로 위협적이었다. 수비에서도 빛났다. 후반 5분에는 페널티박스까지 내려오는 적극적인 수비 가담으로 랑스 플로리앙 토뱅의 패스를 끊어냈다. 그는 이날 슈팅 2회(유효슈팅 1회), 패스성공률 87%(31회 시도 27회 성공), 드리블 돌파 1회, 크로스 1회 등 활약했다. 이날 부상이 더 아쉬운 배경이다.

이강인은 15일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 프랑스 리그1 4라운드 랑스와 홈경기에서 아드리엔 토마손과 볼 경합을 벌이고 있다. 사진=AP/뉴시스

부상 장기화를 걱정하지 않을 수 없다. 이강인은 올해 부상으로 약 1개월 간 공백기를 가진 바 있다. 지난 3월20일 오만과의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차 예선 조별리그 B조 7차전에서 왼발목을 다쳐 경기 중 실려나갔고, 이후 치료와 재활에 매진해야 했다. 이강인이 다시 그라운드로 돌아온 것은 지난 4월20일 르아브르와의 2024~2025시즌 프랑스 리그1 홈경기였다. 당장 주전 경쟁도 문제지만, 잦은 부상으로 경기력이 떨어지는 것이 아니냐는 목소리도 나온다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

