대한카누연맹, 2025 카누 슬라럼 트레이닝캠프 및 세미나 개최

장 미쉘 프로노. 사진=대한카누연맹 제공

대한카누연맹이 15일 강원도 인제 카누경기장에서 2025 카누 슬라럼 트레이닝캠프 및 세미나를 개최했다.

대한카누연맹이 주관하는 이번 행사에는 슬라럼계 명장인 장 미쉘 프로노 이사가 참석해 많은 관심을 받았다.

장 미쉘 프로노 이사는 선수 시절 프랑스 슬라럼 국가대표로 활약했다. 은퇴 이후에는 프랑스와 스페인 국가대표팀 지도자, 2004년 아테네 올림픽 카누 슬라럼 대회 기술운영 총책임자와 국제카누연맹(ICF) 슬라럼 위원장 역할을 수행했다. 그리고 현재는 ICF 명예이사로 전 세계를 돌아다니며 슬라럼 코칭을 이어가고 있다.

이행숙 대한카누연맹 회장은 “장 미쉘 프로노 이사님 같은 세계적인 명장이 오셔서 선수들이 발전할 수 있는 시간이 될 것 같다. 앞으로도 선수들에게 많은 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

행사 첫 날인 15일에는 오전 9시부터 12시까지 실내 강연장에서 슬라럼의 기초에 대한 이론 교육을 진행했고 14시부터 야외로 이동해 수중 훈련을 이어갔다. 세계적인 명장의 코칭에 참가자들도 훈련 내내 높은 집중력을 보이며 참가했고 장 미쉘 프로노 이사 역시 열정적으로 선수들을 지도했다.

이번 행사에는 현역으로 활동 중인 선수들뿐만 아니라 동호인들과 지도자까지 참여했다. 행사에 참석한 김영미 지도자는 “평소 선수들을 지도하면서 생각하지 못했던 훈련 방식을 배웠다. 남은 2일이 더욱 기대된다”라고 첫 날 행사에 참석한 소감을 전했다.

이번 행사는 15일부터 17일까지 3일간 강원도 인제 카누경기장에서 진행된다. 해당 사업은 대한체육회가 주최하고 대한카누연맹이 주관하며 문화체육관광부와 서울올림픽기념국민체육진흥공단의 지원을 받아 진행된다. 자세한 사항은 대한카누연맹 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

