정돈, 창립 10주년 맞아 세계 오존층 보호의 날 기념 전국 플로깅 활동 전개

㈜바른파트너즈의 프리미엄 돈카츠 브랜드 정돈이 창립 10주년을 맞아 사회적 책임을 실천하는 특별한 행보를 이어갔다. '정돈 창립기념일'과 '세계 오존층 보호의 날'인 9월 16일을 기념해 대학로 본점을 비롯한 전국 15개 직영점의 직책자들과 함께 플로깅(plogging) 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

플로깅은 조깅을 하며 쓰레기를 줍는다는 뜻의 친환경 캠페인으로, 정돈은 이번 행사를 통해 창립기념일을 단순한 내부 기념일이 아니라 환경 보호와 지역사회와의 동행을 다짐하는 날로 확장했다.

정돈 관계자는 “10주년을 맞은 올해는 단순한 성장이 아니라 사회적 가치를 실현하는 전환점으로 삼고자 한다”며 “고객이 사랑하는 브랜드를 넘어 지역사회와 함께 숨 쉬는 기업이 되겠다”고 강조했다.

정돈은 현재 전국 15개 직영점을 운영하며 국내 프리미엄 돈카츠 시장을 선도하고 있다. 특히 육즙과 결을 살려 동그랗게 써는 안심 돈카츠와, 비계와 고기의 황금비율을 구현한 등심 돈카츠를 국내 최초로 선보인 업체로, 브랜드 출범 초기부터 차별화된 조리법으로 돈카츠의 새 장을 열었다.

㈜바른파트너즈 문정환 대표는 “기존 돈카츠가 단순히 ‘튀김 요리’에 머물렀다면, 정돈은 고기의 본연의 풍미와 식감을 살려낸 ‘정돈식 돈카츠’라는 고유 브랜드 이미지를 구축해왔다”고 설명했다.

브랜드 측은 안심 돈카츠의 ‘동그란 단면’이 단순한 모양이 아니라 최적의 육즙을 가두는 기술적 결과물이라는 점을 강조한다. 또한 등심 돈카츠는 고소한 비계와 촉촉한 살코기가 최적의 조화를 이루도록 설계돼, 한국인의 입맛에 맞춘 새로운 표준으로 자리매김했다.

정돈은 앞으로도 매장 확장뿐 아니라 사회적 책임을 강조하는 활동을 이어갈 계획이다. 문정환 대표는 “고객의 사랑으로 10년을 달려온 만큼, 앞으로의 10년은 환경과 사회에 기여하는 브랜드가 되겠다”며 “비계와 고기의 황금비율, 동그란 안심이라는 정돈만의 가치를 더욱 발전시켜 글로벌 무대에서도 인정받는 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.

