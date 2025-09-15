촌극의 연속, 파행된 KOVO컵… 배구연맹 사과문 발표 “제도적 보완책 마련하겠다”

사진=KOVO 제공

한국배구연맹(KOVO)이 파행을 겪은 KOVO컵과 관련해 공식 사과했다.

KOVO는 “이번 컵대회가 정상적으로 운영되지 못한 것에 대해 깊은 책임을 통감한다. 배구를 사랑해 주시는 팬 여러분과 관계기관 여러분께 진심으로 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다”고 15일 밝혔다.

연맹은 “컵대회 개최 전날인 지난 12일 국제배구연맹(FIVB)으로부터 개최 불가를 통보받았다. FIVB와 대회 개최에 대해 지속적으로 의견을 조율했지만 13일 자정까지 개최에 대한 최종 승인 답변을 받지 못해 남자부 전면 취소를 결정했다. 이후 14일 새벽 4시께 FIVB로부터 조건부 개최 승인을 받아 대회를 재개했다”고 설명했다.

그러면서 “이 모든 과정에서 혼란을 야기하여 커다란 불편과 실망을 끼쳐드린 배구 팬분들과 여수시 관계자들, 방송사 및 스폰서, 구단 관계자들, 해외 초청팀에 혼선을 빚게 한 점 다시 한번 진심으로 고개 숙여 깊은 사과의 말씀을 전한다”고 전했다.

지난 13일 개막한 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵)는 파행을 거듭했다. KOVO는 FIVB와 정확한 소통 없이 컵대회 개최를 강행했다가 대회 취소와 재개를 번복하는 촌극을 벌였다. FIVB로부터 조건부 승인을 받았으나 이것 또한 문제가 됐다.

예비 명단을 포함한 세계선수권대회 등록 선수의 출전 불허라는 조건 탓에 남자부 현대캐피탈 등 복수의 구단은 선수 부족 등으로 난색을 보였다. 결국 현대캐피탈은 이날 오전 컵대회 참가를 포기했다.

연맹은 “이러한 일이 벌어진 원인에 대해 철저히 분석하고 관련된 관계자들에 대해서도 후속 조치를 진행해 나갈 예정”이라며 “또한 FIVB와 더욱 원활한 소통 채널을 만들면서 제도적인 보완책을 마련해 유사한 일이 재발하지 않도록 철저히 업무를 진행해 나가도록 하겠다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]