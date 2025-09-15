박명수 “일 더 줄이면 큰일”…주 4.5일제 소신 발언에 엇갈린 반응

방송인 박명수가 최근 사회적 이슈로 떠오른 ‘주 4.5일제’ 도입에 대해 우려를 표한 가운데, 누리꾼 사이에서 찬반 논쟁이 이어지고 있다. 사진 = 뉴시스

방송인 박명수가 최근 사회적 이슈로 떠오른 ‘주 4.5일제’ 도입에 대해 우려를 표한 가운데, 누리꾼 사이에서 찬반 논쟁이 이어지고 있다.

박명수는 지난 12일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 방송인 전민기와 함께 주 4.5일제에 관해 이야기를 나눴다. 전민기는 “21년 만에 금요일 점심 퇴근을 할 수도 있다”며 “국민의 61%가 찬성하지만 반대 측에서는 임금 삭감과 노동 생산성 한계를 지적한다”고 설명했다.

이에 박명수는 “(주 6일제 시절에는) 토요일 오후 12시에 끝나면 집에 가서 밥 먹지 않았나”라며 “그렇게 했기 때문에 우리가 이렇게 사는 게 아닌가 하는 생각이 든다”고 말했다.

또한 “인구도 없는데 이것(노동시간)까지 줄이면 어떡하냐. 허비하는 시간을 줄이면 된다”고 지적했다. 이어 “나는 프리랜서라 추석에도 일한다. 시대 흐름에 맞춰가는 것도 나쁘지 않지만, 기업들의 입장도 있다”며 “이런 건 충분한 논의가 필요하다. 경기도 좋지 않은 상황에서 기업이 살아야 우리도 함께 산다”고 덧붙였다.

박명수의 발언 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 다양한 반응이 쏟아졌다.

일부 누리꾼은 “현실감각 떨어지네” , “최저 시급 받아 보면 저런 소리 못하지”, “기업 입장만 생각하다 만들어진 게 지금의 현실”이라고 비판했고, 반면 “기성세대는 대부분 박명수에 공감할 것”, “적게 일하고 그만큼 이익을 창출하는 것도 아니면서 무작정 주 4.5일이라니 이해가 안 된다”, “기업이 살아야 일자리도 창출되고 경제도 활성화된다”는 옹호 의견도 나왔다.

한편 ‘임금 삭감 없는 주 4.5일제’는 이재명 대통령이 내세운 대선 공약으로, 최근 일부 공공부문에서 시범 도입이 추진되며 관련 논의가 속도를 내고 있다.

지난 2월 한국리서치 조사에 따르면 국민의 61%가 주 4.5일제 도입에 찬성했지만, 기업 입장에서는 생산성 저하와 추가 인건비 부담 등으로 우려하고 있다.

