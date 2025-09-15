성남FC, 신임 단장으로 김해운 전력강화실장 선임

사진=성남FC 제공

프로축구 K리그2 성남FC가 김해운 전력강화실장을 단장으로 선임했다.

성남은 15일 “김해운 단장은 풍부한 현장 경험과 구단 행정 업무에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 구단의 변화와 발전을 이끌기 위한 단장 역할을 잘 수행할 것”이라며 “내년부터 의무 편성되는 구단의 테크니컬디렉터 역할을 겸하며 성남의 발전을 이끌 예정”이라고 설명했다.

1996년 성남에서 프로데뷔를 한 김해운 단장은 2008년 은퇴까지 성남의 K리그 최초 2번째 3연패 우승을 함께한 구단의 원클럽맨 레전드다. 또한 지도자로 성남의 2014년 FA컵(현 코리아컵) 우승과 2015년 AFC챔피언스리그 16강 진출을 함께 이끌기도 했다. 이후 국내외 프로팀과 국가대표팀 지도자 경험을 바탕으로 2018 러시아 월드컵과 인도네시아 대표팀에서도 성과를 내며 다양한 현장 경험을 보유하고 있다.

김해운 단장은 지난해 전력강화실장으로 합류해 선수단 운영과 기술 부분의 행정업무를 지원했다. 구단의 현황 파악 및 선수단을 비롯한 구단 구성원들과의 소통을 기반으로 성남에 대한 높은 이해도를 갖추고 있다.

김해운 단장은 “선수시절 성남의 원클럽맨이었고, 지도자로서도 성남을 경험하면서 성남에 대한 애착이 남다를 수밖에 없다. 책임감을 가지고 장기적인 관점에서 구단의 철학을 확립해 방향성을 설정하는 일에 매진하겠다. 성남FC가 K리그 명문구단으로서 성남시민들과 팬들에게 즐거움을 줄 수 있는 프로구단이 될 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

