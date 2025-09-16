[한강로 컷] 장원영, 자유로운 패션 감각으로 가을을 물들여

아이브 장원영. 자료=타미 진스(Tommy Jeans) 제공

아이브의 장원영과 미국 캐주얼 브랜드 ‘타미 진스(Tommy Jeans)’가 함께한 2025 가을 캠페인이 공개 되었다.

글로벌 문화 아이콘이자 K-팝 대표 걸그룹 아이브(IVE)의 멤버인 장원영은 뉴욕이 지닌 쿨한 무드를 자신만의 방식으로 표현하며, 신선하고 자신감 넘치며 생동감 있는 스타일을 선보였다.

이번 캠페인은 1990년대 뉴욕의 감성을 현대적으로 재해석해 로우파이(lo-fi) 무드와 함께 장원영의 자연스럽고 솔직한 순간들을 담아냈다.

2025 가을 컬렉션을 착용한 장원영은 민트 컬러의 바시티 티셔츠와 루즈한 데님, 크롭 크레스트 셔츠에 그레이 바시티 브이넥 스웨터를 가볍게 걸침으로써 클래식한 프레피룩과 스트리트 감각이 조화를 이룬 스타일을 완성했다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

