‘SNS 테러’ 확실하게 대처한다…프로야구선수협회, ‘김앤장’ 법률사무소와 업무협약 체결

도를 넘는 악플과 SNS 테러, 선수들이 두 팔을 걷어붙인다.

한국프로야구선수협회는 15일 “이날 오후12시 김앤장 법률사무소에서 프로야구 선수 SNS 피해 근절 및 인권 보호를 위한 업무 협약식을 진행했다”고 밝혔다.

협회가 일찌감치 프로야구 선수의 SNS 상에서 발생하고 있는 악성 사례에 대해서 강경하게 대응할 것을 천명한 가운데, 이를 위한 법적 조치 검토 및 법적 절차 진행을 위해 이날 김앤장 법률사무소와 업무협약식을 맺은 것이다.

협회는 “이번 협약식은 최근 SNS 등을 통한 악성 댓글의 수준이 심각한 수준에 이르고 있는 가운데, 이를 방지하고 강경한 대응을 하기 위한 목적으로 이뤄졌으며, 선수협회 양현종 회장, 장동철 사무총장과 김앤장 법률사무소 은현호, 이정민 변호사 등이 참석한 가운데 1시간여 진행됐다”고 말했다.

이어 “이번 업무협약에 따라, 향후 프로야구선수들의 SNS에서 악성 댓글 및 모욕적인 언사 등에 의한 피해가 발생할 경우, 해당 선수의 동의를 받아 김앤장 법률사무소에 전달할 예정이며, 김앤장 법률사무소는 이에 대해 법률 검토 및 가해자에 대한 법적 조치 사항을 안내하고 해당 선수의 요청이 있는 경우 가해자에 대한 민사소송 및 형사고소를 포함한 모든 가능한 법적 조치를 취해 나갈 예정”이라고 전했다.

양현종 선수협회 회장은 “선수들은 팬들의 관심과 사랑이 있어야 존재의 의미가 있기 때문에 선수 본인에 대한 건강한 비판이나 애정이 담긴 조언은 감수할 수 있다고 생각한다”며 “하지만 가족이나 주위 지인을 대상으로 협박, 성희롱을 일삼는 가해자들은 프로야구 팬이 아니라고 생각하며 이런 경우에는 강경하게 법적 대응을 하는 것이 맞는 것 같다”고 목소리를 높였다.

또 “선을 넘는 비상식적인 행위에 대해서는 강경하게 대응해 향후 악성 사례들을 근절해 나가자는 취지로 이번 협약식을 준비했지만 이를 계기로 계도 및 발생 억제 효과가 발생해 실제로 법적 분쟁이 발생하는 상황까지는 벌이지지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

