김동완, 예능 섭외 거부 이유 직접 해명…“안락함에 안주할까 두려워”

그룹 신화 겸 배우 김동완이 예능 프로그램 섭외 거부 발언에 대해 입장을 밝혔다.

김동완은 14일 자신의 SNS에 “내가 ‘예능 섭외가 싫다’고 말한 이유는 안락하기 때문’이라고 해명했다. 그는 “했던 얘기 또 하고 시답잖은 재주를 부리면 꽤 괜찮은 돈을 받게 된다”며 “나도 모르는 사이 안주하게 되는 것”이라고 설명했다.

이어 “그러다 본업과 멀어지는 순간 내가 어떻게 그 일을 했는지도 잊게 된다”며 “가수나 연기를 꿈꾸고 그 자리에 겨우 들어온 사람들에겐 이게 정말 무서운 일”이라고 덧붙였다.

김동완은 “백신 미접종으로 팬데믹 시기 많은 일을 놓쳐야 했다. 겨우 드라마로 ‘다시 연예인 된 것 같다’고 생각한 순간 안락한 제안이 많이 들어왔다. 1인 엔터라 스스로 결정할 시기가 됐다고 생각한 것”이라고 털어놨다.

그러면서도 “다시 생각해보니 방법이 잘못됐던 것 같다. 어떻게든 방송 타려는 사람이 줄지어 있는데 이런 건방진 소리라니”라고 사과했다.

그는 “예능 거부 선언에 수많은 기사와 부정적이고 긍정적인 반응도 많았지만 그중에 ‘전 그거라도 나가고 싶어요’라는 말이 제일 머릿속을 떠나질 않더라”라며 “처음엔 그게 맞다. 일단 널 보여야 한다. 뭐든 해야 한다. 편법이나 요행만 아니라면 네가 뭐든 하고 있다는 걸 누군가는 보고 있다. 아무것도 안 하고 네가 꿈꾸는 딱 그것만 하겠다는 결코 이뤄지지 않는다”고 말했다.

끝으로 배우와 가수를 꿈꾸는 이들에게 “나야 늘 보고 싶은 대로만 보는 시선 속에 익숙하게 살아왔지만 오해하지 말아줬으면 한다. 뭐든 하라. 뭐든 하면서 준비하라. 포기하고 싶을 때 기회가 온다”고 당부했다.

앞서 김동완은 지난 4일 SNS를 통해 “예능 섭외 좀 그만 들어왔으면 좋겠다. 난 웃길 자신도 없고 진짜 이야기를 대중 앞에서 꺼내고 싶지도 않다”며 “그냥 가만히 놔뒀으면 좋겠다. 그만 둬 달라”고 호소한 바 있다.

한재훈 온라인 기자

