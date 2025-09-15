“애마부인이 인생 망쳤다” 안소영, 촬영 당시 참혹했던 현장 고백

사진= 윤미라 유튜브 채널 화면 캡처

배우 안소영이 자신의 대표작 ‘애마부인’ 촬영 당시의 충격적인 비하인드를 털어놓았다.

12일 공개된 윤미라의 유튜브 채널에는 ‘화끈하게 애마부인 베드신 썰’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 방송에 출연한 안소영은 ‘애마부인’ 출연 당시 겪은 고충과 함께, 이 작품이 자신의 인생에 어떤 영향을 끼쳤는지를 솔직하게 밝혔다.

안소영은 ‘애마부인’ 촬영 당시를 떠올리며 “처음 받은 시나리오는 대담한 장면이 없었고, 김영희 작가의 원작 소설도 순수한 내용이었다. 그런데 막상 촬영 현장에 가면 시나리오와 전혀 다른 요구를 받았다”고 토로했다. 그녀는 감독과 자주 충돌했으며, 이런 상황이 정신적으로 큰 부담이 됐다고 말했다.

이어 “비 오는 날, 영하 17도의 추운 날씨 속에서 얇은 잠옷을 입고 가시밭길을 걷는 장면도 촬영했다. 물이 몸에 닿자마자 얼어붙었고, 나뭇가지에 피부가 닿으면 살이 벗겨질 정도였다”고 회상하며 혹독했던 촬영 환경을 공개했다.

많은 사람은 ‘애마부인’을 통해 안소영이 ‘섹시 아이콘’으로 자리매김했다고 생각하지만, 본인은 정작 이 작품이 배우로서의 길을 가로막았다고 느꼈다.

또한 그녀는 ‘애마부인’ 이후 광고계에서도 외면을 받았다고 털어놨다. “당시 광고를 많이 찍었는데, 이미지 때문에 광고가 다 끊겼다. 그래서 결국 야간업소에서 노래를 부르게 된 이유도 그 때문이었다”고 밝혔다.

이번 영상은 최근 넷플릭스에서 공개된 드라마 ‘애마’와 맞물려, 당시 여배우들이 겪었던 열악한 촬영 환경에 대한 관심이 다시금 높아지면서 화제를 모으고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

