“익숙하면서도 새롭게” 아이딧, ‘스타쉽 보이그룹’ 계보 잇는다 [SW현장]

신인 그룹 아이딧(박성현, 백준혁, 김민재, 장용훈, 정세민, 박원빈, 추유찬)이 15일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 스타쉽 제공

7인조 신인 그룹 아이딧이 ‘아이돌 명가’ 스타쉽엔터테인먼트의 보이그룹 계보를 이어간다.

15일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 신인그룹 아이딧의 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 아이딧은 몬스타엑스, 크래비티를 이어 스타쉽엔터테인먼트에서 5년 만에 데뷔하는 신인 보이그룹이다. 간절하게 기다린 만큼 설렘과 기대도 크다. 장용훈은 “가수의 꿈을 가지고 데뷔를 상상해왔다. 존경하는 선배님들의 뒤를 스타쉽의 멋진 가수가 되겠다”고 데뷔 소감을 밝혔다.

데뷔앨범 ‘아이 디드 잇.(I did it.)’은 완벽하지 않아도 멋질 수 있다는 확신, 불완전함을 찬란하게 만드는 태도, 멤버들의 정제되지 않은 감정과 에너지를 그대로 담은 앨범이다. 박원빈은 “우린 해낸다는 포부를 담은 앨범명이다. 어떤 식으로든 해낸다는 자신감, 무슨 일이든 끝까지 해내겟다는 도전 정신이 담겼다. 노래와 퍼포먼스, 팬과의 교감까지 한계를 넘어 해내고 말겠다는 의지가 담겼다”고 소개했다.

아이딧의 아이덴티티 펭귄이다. 추유찬은 “멤버 각자의 매력과 개성을 유지하면서 하나라는 걸 보여드리고 싶다. 퍼스트 펭귄이 되겠다”고 각오를 다졌다. 이어 박성현은 “익숙함을 가지고 있으면서도 동시에 새로운 것이 우리의 매력포인트다. 평균나이 18살이라는 강점을 가지고 우리 나잇대가 가지고 있는 낭만, 퍼포먼스, 힙합을 곁들인 독보적인 그룹으로 거듭나겠다”고 당찬 출사표를 던졌다.

정식 데뷔 후 활동하게 될 타이틀곡 ‘제멋대로 찬란하게’는 자유롭고 에너지 넘치는 감성을 담았다. 어쿠스틱 기타와 리드미컬한 드럼이 이끄는 경쾌한 사운드 위에 멤버들의 청량한 보컬이 더해져 밝고 쿨한 아이딧(IDID)만의 청춘 에너지를 보여준다.

신인이라면 누구든 꿈꾸는 신인상을 향한 목표도 있다. 이어 아이딧은 “지금처럼 재밌고 자유로운 분위기 속에서 좋은 무대 보여드리며 앞으로 나아가고 싶다”면서 “이전부터 팬분들과 교류해왔듯 시간이 지나도 잊혀지지 않는 그룹이 되고 싶다. 콜드플레이와 브루노마스가 한 시대를 상징하는 것처럼 우리도 해외 공연에 참해여 역량을 키우고 싶다”는 바람도 전했다.

아이딧은 스타쉽 자체 데뷔 프로젝트 ‘데뷔스 플랜(Debut’s Plan)’을 통해 탄생한 7인조 보이그룹이다. 데뷔스 플랜으로 다양한 무대 미션과 생방송 무대를 소화한 아이딧(IDID)은 프리데뷔곡 ‘STEP IT UP’으로 음악 방송은 물론, 미국 LA에서 개최된 ‘KCON LA 2025’의 ‘엠카운트다운’ 스테이지를 통해 글로벌 무대 신고식도 마쳤다. 8주에 걸쳐 자체 콘텐츠 ‘날아랏 아이딧’을 공개하는 듯 소속사의 빵빵한 지원사격 속에 정식 데뷔를 준비했다.

데뷔 전부터 많은 기회를 얻은 멤버들은 경험 속에서 얻은 팬과의 교감, 그 시간 속에 얻은 즐거움을 아이딧의 차별점으로 꼽았다. “우리를 응원해준 빈들과의 소통이 얼마나 소중한지 깨달았다. 그 진심을 가지고 응원 받은 만큼 백 배, 천배로 보답할 수 있는 가수 되겠다”고 다짐했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

