결혼정보회사 듀오·슈카월드 협업 콘텐츠 상, 조회수 52만 돌파

결혼정보회사 듀오와 유튜브 채널 ‘슈카월드’의 협업 브랜드 콘텐츠 영상이 52만 조회수를 기록하며 화제를 모으고 있다. 사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 유튜브 경제·금융 전문 채널 ‘슈카월드’와 협업해 선보인 브랜드 콘텐츠 영상이 조회수 52만 회를 기록했다고 16일 밝혔다.

이번 영상은 '결혼정보회사'를 주제로 ▲결혼정보회사의 호황 ▲ 온라인 데이팅의 한계 ▲혼인율 증가 요인 등을 다뤘으며 특히 업계 선두주자인 듀오의 성공 배경과 성과에 대해 집중 조명했다.

영상에서는 ▲듀오의 회원 현황 ▲가입비 및 프로그램 구성 ▲신원 인증 시스템 등 핵심정보도 소개됐다. 아울러 현직 커플매니저가 출연해 결혼정보회사에 대한 질문에 답하는 시간도 마련됐다.

27년 차 베테랑 커플매니저인 듀오의 조인숙 팀장은 “초기에는 만혼이나 결혼이 어려운 분들이 많았지만 최근엔 결혼적령기의 준비된 고객들이 주로 찾는다”며, “특히 코로나19 이후 안전하고 확실한 만남을 원하는 수요가 늘면서 가입률이 2~3배 증가했다”고 설명했다.

이어 “결혼정보회사는 회원수가 곧 매출과 직결되는 구조인데, 최근에는 매출이 연간 100억 원 단위로 증가하고 있다”며 업계 성장세를 강조했다.

결혼정보업체 듀오 관계자는 “이번 협업을 통해 결혼정보회사의 역할과 듀오를 한층 더 친근하게 전할 수 있었다”며 “앞으로도 ‘결혼’하면 자연스럽게 떠오르고, 가장 먼저 믿고 찾는 브랜드가 되겠다”고 말했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]