프로축구 수원, 대한적십자사 경기혈액원과 함께하는 ‘청백적의 히어로 데이’

프로축구 수원 삼성이 오는 20일 경남FC와의 홈경기에서 대한적십자사 경기혈액원과 함께 ‘청백적의 히어로 데이’를 진행합한다. 이번 행사는 다가오는 추석 연휴 동안 발생할 수 있는 혈액 수급 부족 문제를 해소하고 생명을 살리는 숭고한 헌혈 문화 확산에 동참하기 위해 마련됐다. 의료 분야에서 헌신하는 제복 근무자들에게 감사의 마음을 전하는 취지도 담는다.

이번 행사는 지난 4월 수원남부소방서와 함께 진행했던 ‘청백적의 히어로 데이’에 이어 두 번째 시리즈로 열린다. 오는 10월25일 홈경기에서는 수원영통경찰서와 함께하는 ‘청백적의 히어로 데이’가 예정돼 있다.

경기 당일에는 현장 참여가 가능한 헌혈버스 운영을 비롯해 ‘레드커넥트’ 앱을 홍보하는 부스가 마련될 예정이다. 또한 헌혈증 기부 부스를 운영하여 팬들과 함께 모은 헌혈증은 추후 기부할 계획이다.

수원은 “지역 사회와의 연대를 강화하고 사회적 가치를 실현하는 다양한 활동을 지속적으로 이어갈 예정”이라며 “이번 홈경기를 통해 구단은 헌혈을 통해 생명을 지키는 영웅들의 노고에 박수를 보내고 팬들과 함께 감동을 나누고자 한다”고 전했다.

대한적십자사 경기 혈액원 관계자는 “추석 연휴 전 혈액 수급이 어려운 시기에 구단과 팬 여러분이 함께하는 헌혈 캠페인은 큰 힘이 된다”며 “헌혈에 참여해주시는 모든 분들께 감사드립니다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

