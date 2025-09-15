한예슬, 민낯에도 청순미 가득…확 달라진 분위기 눈길

배우 한예슬이 청초한 민낯 미모를 공개하며 근황을 전했다. 사진 = 한예슬SNS 계정

한예슬은 15일 자신의 SNS에 “올해는 한가하면서도 정신없이 바빴던, 아직 내년까지는 몇 달이 남았는데도 올해가 벌써 다 간 것 같은, 그런 묘한 2025네요”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “얼마 전에 프로필 촬영했던 사진인데, 눈화장 없는 모습 좋아하는 분들 위해 올려요. 내년엔 꼭 더 활발히 활동하도록 할게요!”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 한예슬은 눈화장 없이 자연스러운 모습을 선보이고 있다. 진한 메이크업 대신 청순하고 수수한 매력을 강조하며, 색다른 분위기를 자아냈다. 자연스러운 웨이브 헤어와 맑은 피부가 어우러져 한층 부드럽고 청초한 이미지를 완성했다.

한편, 한예슬은 지난해 5월 10살 연하의 연극배우 출신 류성재와 3년간의 열애 끝에 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다.

