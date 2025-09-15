견자단, ‘2025 TMA’에 뜬다…20일 마카오서 시상자 참석

세계적인 액션배우 겸 감독 견자단(甄子丹, Donnie Yen)이 '2025 더팩트 뮤직 어워즈'에 출격한다.

15일 '더팩트 뮤직 어워즈 (THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)' 조직위원회는 "견자단이 오는 20일 마카오에서 개최되는 '2025 더팩트 뮤직 어워즈'에 시상자로 참석한다"라고 밝혔다.

홍콩 출신의 견자단은 화려한 무술 연기부터 섬세한 감정 연기까지 겸비한 글로벌 스타다. 대표작 '엽문' 시리즈를 비롯해 '황비홍 2', '철마류', '전랑전설' 등의 작품으로 1990년대 및 2000년대 홍콩 무협 액션 영화계에 한 획을 그으며 이소룡, 성룡, 이연걸의 계보를 잇는 중화권 대표 액션배우로 자리매김했다.

견자단은 중화권에 머무르지 않고 할리우드로 활동 영역을 넓히며 현재까지도 왕성한 활동을 펼치고 있다. 영화 '트리플 엑스 리턴즈'에서 반 디젤, 토니 자 등 글로벌 액션 스타들과 함께 눈부신 존재감을 뽐냈고, '존 윅 4'에서는 암살자 케인 역을 맡아 압도적인 포스로 전 세계 관객들을 매료시켰다. 이 밖에도 견자단은 '와호장룡 2: 운명의 검', '로그 원: 스타워즈 스토리' 등 다양한 작품에서 강렬한 인상을 남기며 올드팬들은 물론, MZ세대까지 전 세대를 사로잡은 월드클래스 배우로서 많은 사랑을 받고 있다.

견자단의 '2025 더팩트 뮤직 어워즈' 참석은 더욱 특별한 의미를 지닌다. 중화권 출신으로서 아시아를 넘어 세계적인 스타로 발돋움한 견자단은 동서양의 문화가 어우러진 글로벌 도시 마카오에서 펼쳐지는 이번 시상식을 통해 아시아와 서구권의 대중문화 경계를 허무는 상징적인 존재로 활약할 전망이다.

'2025 더팩트 뮤직 어워즈'는 오는 20일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴(Macao Outdoor Performance Venue, 澳門戶外表演區)에서 막을 올린다. 넥스지, 미야오, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 아이브, 아홉, 에스파, 엔믹스, 엔시티 위시, 엔하이픈, 제로베이스원, 클로즈 유어 아이즈, 키키, 투어스, 하츠투하츠(팀명 가나다순)까지 최정상급 K-POP 아티스트들이 총출동한다.

특히 스트레이 키즈, 엔시티 위시, 제로베이스원의 해외 첫 신곡 무대부터 K-POP 레전드 아티스트들의 명곡을 오마주한 아홉∙클로즈 유어 아이즈∙키키∙하츠투하츠의 오프닝 무대, 아홉과 클로즈 유어 아이즈의 사상 첫 컬래버레이션 무대, 아이브 이서∙엔믹스 규진의 듀엣 컬래버레이션 무대, 제로베이스원 장하오∙리키의 감성 듀엣 무대까지 오직 '2025 더팩트 뮤직 어워즈'에서만 만나볼 수 있는 초레어급 스페셜 스테이지가 펼쳐질 예정이다.

