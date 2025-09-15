샌드박스, BDC시장 이끈다…웹예능 ‘뉴빌리지 온 더 블럭’ 화제

디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크가 기획·제작한 MG새마을금고의 브랜디드 콘텐츠(BDC) ‘뉴빌리지 온 더 블럭’이 브랜드 마케팅 시장과 시청자들의 주목을 받고 있다.

‘뉴빌리지 온 더 블럭’은 MC 이명화(랄랄)가 서울 동묘시장, 춘천, 대전을 누비며 지역 어르신들과 교감하는 생활 밀착형 로컬 탐방 예능이다. ‘전국 부녀회 연합’을 결성한다는 독특한 콘셉트 속에서 슬리피, 이창호(이택조), 강남 등 특급 게스트와 함께 시장·거리·새마을금고를 방문해 어르신들의 패션, 음식, 인생 이야기를 발견하고 소개한다.

이 콘텐츠는 12일 기준 3회차 누적 총 조회수 266만 회, 평균 조회수 88만 회 이상을 기록하며 빠른 속도로 화제성을 확보하고 있다. 회차당 최고 조회수 기록은 본편 약 100만 회, 쇼츠 183만 회에 달한다. 주 시청층인 10-30세대뿐 아니라 시니어 세대에게도 반응을 얻으며, 세대를 아우르는 시청자층 확대를 이뤘다는 점에서 의미가 크다.

샌드박스는 오리지널 콘텐츠 제작소인 샌드박스스튜디오를 중심으로 제작 역량을 확장하며, 광고 마케팅 시장에서 브랜드 아이덴티티에 최적화된 콘텐츠를 선보이고 있다. 앞서 로보락코리아와 함께한 웹 예능 ‘유부녀회’는 누적 쇼츠 조회수 5600만 회를 돌파하며 온라인상에서 놀라운 브랜드 메시지 확산력을 입증한 바 있다. 이번 ‘뉴빌리지 온 더 블럭’ 역시 그 성공 경험을 토대로 기획·제작된 차기작인 만큼, 브랜드 니즈 맞춤형 스토리텔링과 자연발생적 확산력을 동시에 확보했다.

샌드박스스튜디오 관계자는 “브랜디드 콘텐츠는 단순한 광고를 넘어 브랜드와 시청자가 진정성 있게 소통할 수 있는 기획력이 핵심”이라며, “앞으로도 광고주의 니즈에 걸맞은 맞춤형 콘텐츠로 브랜디드 콘텐츠 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

