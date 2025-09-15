강원FC, 역사적인 ACL 첫 홈경기 개최! ‘도내 취약계층 및 미래 꿈나무’와 함께한다

사진=강원FC 제공

프로축구 K리그1 강원FC가 아시아 무대를 향해 역사적인 첫발을 내디딘다.

강원FC는 오는 16일 오후 7시 춘천 송암스포츠타운 주경기장에서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그스테이지 1차전 상하이 선화와 홈경기를 치른다. 강원FC는 지난해 K리그1에서 구단 역대 최고 성적인 준우승을 차지하며 창단 17년 만에 아시아 최고팀들이 정상을 가리는 별들의 전쟁에 데뷔한다.

강원FC의 첫 상대인 상하이 선화는 중국 슈퍼리그 전통의 강호다. 상하이 선화는 중국 슈퍼리그 우승 3회, CFA컵 4회 우승을 기록했다. 지난 시즌 준우승을 차지하며 ACLE 본선 진출권을 확보했다.

강원FC는 최근 리그 6경기 무패 행진을 이어가며 물오른 경기력을 자랑하고 있다. 특히, 최근 3경기에서 모두 승리했다. 지난 13일 열린 29라운드 홈경기에선 FC서울에 3-2로 짜릿한 승리를 거둬 기세를 올렸다. 강원FC는 리그의 좋은 분위기를 아시아 무대에서도 이어가겠다는 각오다.

강원FC는 다양한 사회공헌 활동으로 역사적인 창단 첫 ACLE 홈경기에 의미를 더했다. 도내 사회복지단체와 손잡고 취약계층을 경기장으로 초청했다. 도내 초·중·고등학생을 대상으로 관람 지원 사업도 펼친다.

강원FC는 도민과 함께 ACL 무대를 통해 희망과 행복을 나누고자 이번 이벤트를 기획했다. 어렵게 생활하는 이웃들이 역사적인 경기를 관람하며 잠시나마 일상에서 벗어나 활력을 되찾고 미래의 주역인 학생들이 스포츠맨십과 열정을 배울 소중한 기회가 될 것으로 기대한다.

강원FC는 팬들을 위한 먹거리도 준비했다. 닭강정, 닭꼬치, 규카츠, 흑돼지 덮밥, 회오리 감자 등 7대 푸드트럭이 팬들을 맞이할 준비를 마쳤다. 현장에서는 QR코드와 키오스크 주문 시스템을 통해 대기 없이 이용할 수 있다.

강원FC는 경기 당일 MD스토어와 마킹 부스를 오후 5시부터 오후 9시 30분까지 운영한다. MD스토어에서는 ACLE 유니폼 4종과 함께 기존 응원용품, 액세서리 상품을 판매한다. 강원FC는 상품을 구매한 선착순 100명에게 ACLE 기념 티켓을 증정한다.

강원FC의 역사적인 ACLE 첫 홈경기인 상하이 선화전 예매는 NOL 티켓에서 가능하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]