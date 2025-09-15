200일 맞은 유승민호, 대한체육회의 앞으로 계획은

사진=뉴시스

대한체육회(회장 유승민)는 유승민 회장 취임 200일을 맞아 지난 성과와 앞으로의 계획을 발표했다. ‘책임 있는 변화’라는 비전 아래 ‘공정, 혁신, 신뢰, 상생’의 4대 핵심 가치를 중심으로 의미 있는 발걸음이 시작됐다.

지난 200일간 대한체육회는 공정한 시스템 정착을 최우선 과제로 추진했다. 스포츠공정위원회 위원 선정은 공신력 있는 외부 기관의 추천을 명시하여 회장의 개입을 차단했고, 미성년자 폭력·성범죄에 대해서는 처벌을 강화하고 시효를 늘려 무관용 원칙을 확실히 했다.

또한 체육계의 지속가능한 발전을 위해 ‘스포츠개혁위원회’를 출범하고 8대 혁신과제와 100개 중점과제를 선정했다. 선수와 지도자 지원 강화를 위해 선수지도자지원부, 꿈나무육성부, 메디컬센터를 신설하며 개인 트레이너 훈련 참여 허용, 새벽훈련 자율화 등 변화를 이끌었다. 종이 없는 회의 문화(페이퍼리스, Paperless) 정착, 블록체인 증명서 확대 등으로 ESG 경영도 실천했다.

투명한 운영과 신뢰 회복을 위해 기관 경영전략을 수립하고, 임원의 연임 제한을 강화했으며, 학부모 간담회, 회원단체 간담회 등을 비롯하여 노사협의회 및 단체 교섭에 기관장이 직접 참여하며 소통을 강화했다.

아울러 2036 하계올림픽 유치를 위한 활동과 스포츠 교류협정 체결, 국제회의 참가 등을 활발히 진행하여 국제 스포츠계에서 대한민국의 존재감을 높였다.

미래를 위한 책임 있는 투자도 이어갔다. 내년 정부 예산안에 후보선수 전임지도자와 회원종목단체 직원의 처우 개선(17억 원), 예비 국가대표 육성 지원(30억 원), 남원 유소년스포츠콤플렉스 건립비(52억 원) 등 총 340억 원을 확보하여 국가대표 선수는 물론, 미래 체육인들이 꿈을 키울 수 있는 기반을 마련했다.

대한체육회는 앞으로의 도전을 위한 과제로, 학생선수가 학습과 훈련을 병행할 수 있도록 최저학력제와 출석인정 결석 제도 개선을 지속 추진하고 생활체육 사업의 주체적 운영을 통해 국민 참여 기회를 확대할 계획이다. 유승민 회장은 “지난 200일은 변화를 향한 첫걸음이었다”며 “앞으로도 국민과 체육인들의 목소리에 귀 기울이며, 스포츠의 가치를 높이고, 모두가 행복한 체육 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

