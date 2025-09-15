[스타★샷] 이수혁, 혹사 논란 후 밝은 모습…“호시 잘 다녀와”

이수혁 인스타그램 캡처.

배우 이수혁이 혹사 논란 이후 밝은 모습으로 근황을 전했다. 오는 16일 육군 현역병으로 입대하는 그룹 세븐틴 호시와 남다른 친분을 과시하며 그의 군생활을 응원했다.

이수혁은 15일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 호시와 함께 찍은 영상을 올렸다.

공개된 영상 속 이수혁과 호시는 한 의류 매장에서 만나 배웅 인사를 나누고 있다. 이수혁은 최근 이슈에도 밝고 건강한 모습을 보여 눈길을 끌었다. 호시는 머리카락을 짧게 깎고 경례 포즈를 취하며 입대 전 늠름한 자태를 뽐내 이목을 자아냈다.

영상과 함께 이수혁은 “씩씩하게, 열심히 잘 해내고 올 거 알아. 꼭 다치지 말고 건강히! 호시가 팬분들 기다리시는 동안 보시라고 준비 많이 해뒀으니 기대하세요! 그래서 한동안 만나지도 못했어요. 얼굴 보고 보내서 다행이야. 우리 호양이 잘 다녀와”라고 짧은 응원의 메시지도 남겼다.

한편 이수혁은 최근 중국 팬미팅에서 혹사 당했다는 의혹에 휩싸여 화제가 됐다. 소속사 사람엔터테인먼트 측은 “팬미팅 당시 예상보다 뜨거운 열기로 본 공연 시간이 지연되는 상황에서, 당사는 배우의 컨디션과 의사를 지속적으로 확인했다. 배우는 ‘오랜만에 팬분들을 만난 만큼 최선을 다하고 싶다’라는 뜻을 거듭 밝혔고, 그 진심이 반영돼 예정보다 더 긴 시간 팬분들과 함께하게 됐다”며 “팬미팅 종료 후 안전 문제로 ‘팬분들의 퇴장이 완료될 때까지 대기해 달라’는 주최 측의 요청이 있었고, 배우는 모든 팬분들이 귀가한 이후 이동을 마쳤다”고 해명했다.

