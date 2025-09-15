영빈, JYP 작곡 ‘Freak Show’로 데뷔…퍼포먼스 비디오 오픈

가수 영빈 (YOUNGBIN)이 글로벌 팬심을 정조준했다.

영빈은 지난 13일 JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘Freak Show(프릭쇼)’의 퍼포먼스 비디오를 공개했다.

공개된 영상에서 영빈은 ‘Freak Show’ 영어 버전에 맞춰 자신감 넘치는 퍼포먼스를 펼쳤다. 생선, 미러볼 등 독특한 오브제가 돋보이는 무대부터 쇼핑몰 야외 공간까지 다채로운 장소를 넘나들며 파워풀한 안무를 선보였고, 과감한 스타일링으로 핫한 존재감을 드러냈다.

이와 함께 영빈은 공식 SNS 채널을 통해 ‘Freak Show’ 영어 버전을 활용한 챌린지를 공개하며 데뷔 열기를 최고조로 끌어올렸다. 중독성 강한 멜로디와 직관적인 포인트 안무로 완성된 챌린지 영상은 공개와 동시에 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이번 싱글에는 ‘Freak Show’와 영어 버전까지 총 두 곡이 수록돼 국내뿐만 아니라 해외 팬들에게도 한층 가까이 다가갈 예정이다. ‘Freak Show’ 영어 버전은 원곡의 개성과 메시지를 그대로 살려 영빈만의 색채를 선명히 각인시킬 전망이다.

영빈은 지난 1월 종영한 KBS 2TV ‘더 딴따라’에서 심사위원들과 시청자들에게 탁월한 실력을 인정받으며 준우승을 차지했다. 데뷔곡 ‘Freak Show’는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영(J.Y. Park)이 직접 작곡에 참여한 곡으로, 영빈은 당당하고 신선한 매력으로 가요계에 본격 출사표를 던질 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

