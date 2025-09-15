국내 저당 키성장 건강기능식품 아이클랩, 론칭

사진=아이클랩

어린이 성장 전문 브랜드 ‘아이클랩’에서 저당 키성장 젤리스틱 FGO을 선보였다고 15일 밝혔다.

‘아이클랩’은 기존 성장 제품과 달리 저당 설계를 적용해 당 섭취 부담을 최소화하면서 성장에 꼭 필요한 핵심 성분들을 균형있게 배합한 것이 특징이다.

주원료인 유산균발효굴추출물 FGO (에프지오)는 이미 국내 인체적용시험을 통해 키성장 관련 효과가 확인된 기능성 원료다. 아이클랩은 여기에 홍삼, 칼슘, 마그네슘, 아연을 함께 배합해 종합 성장 관리 솔루션을 제시했다는 것이 업체 측 설명이다.

대한성장의학회에 따르면 키성장은 영양섭취, 충분한 수면, 스트레스 관리, 적정 체중 유지가 핵심이라고 강조한다. 특히 과도한 당 섭취는 비만을 유발해 성장판 조기 폐쇄로 이어질 수 있어, 저당 설계는 성장 관리의 중요한 요소다.

‘아이클랩’은 또한 섭취 편의성을 고려해 하루 한 포만 먹으면 되는 스틱형 젤리 제형으로 개발됐다. 아이들이 좋아하는 딸기맛을 적용해 성장 관리의 지속성과 기호성까지 확보했다.

최근 연구에 따르면 중학교 2학년 청소년의 83.7%가 자신의 키에 불만족을 느끼고 있으며, 91.1%가 키에 대한 관심을 보였다. 또한 키가 작으면 사회적 불이익을 당할 것 같다고 생각하는 학생도 많아, 성장에 대한 불안과 고민이 상당한 수준임이 확인됐다. 이 같은 배경 속에서 아이클랩은 저당 기반의 과학적 설계와 연구 근거가 있는 원료 배합을 통해 청소년과 부모들이 체감할 수 있는 새로운 해법을 제시했다.

아이클랩 관계자는 “‘아이클랩’은 국내 최초 저당 키성장 건강기능식품으로서 청소년의 실제 고민과 생활 습관을 고려해 설계한 제품” 아리며 “연구 근거와 균형 잡힌 배합을 바탕으로 건강한 성장 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, 저당 키성장 건강기능식품 ‘아이클랩’은 키성장젤리 부문에서 쿠팡 1위를 기록하는 등 쿠팡 예약판매가 종료됐다. 자사몰 오픈 기념 론칭 프로모션이 진행 중이다.

