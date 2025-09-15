한지은, ‘도마뱀 학대’ 의혹에 “건강해” 해명

사진= 한지은 SNS

배우 한지은이 키우고 있는 반려 도마뱀의 건강 상태를 두고 온라인상에서 불거진 방치 의혹에 대해 입장을 밝혔다.

15일 소속사 그램엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “한지은 배우는 최근 지인으로부터 반려 도마뱀 ‘모니’를 입양해 정기적으로 건강 상태를 확인하며 관찰하고 있다”며 “현재 모니는 별다른 이상 없이 활발히 지내고 있으며, 앞으로도 더욱 세심하게 돌볼 예정”이라고 전했다. 이어 “관심 가져주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

사진= MBC TV '전지적 참견 시점' 방송 화면 캡처

이번 논란은 6일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 한지은의 일상이 공개되면서 불거졌다. 방송에서 한지은은 아침에 잠에서 깬 직후, 모니에게 물을 뿌리고 먹이를 준비하는 모습을 보여주며 애정을 드러냈다. 매니저는 “지인을 통해 키우게 됐고, 함께한 지는 약 4~5개월 됐다”고 설명했다.

그러나 방송 직후 일부 시청자들과 파충류 커뮤니티를 중심으로 “도마뱀이 지나치게 마른 상태”라는 지적이 나왔다.

구독자 100만명을 보유한 파충류·희귀동물 유튜버 다흑이 역시 “뼈밖에 없긴 하다”고 지적했다.

하지만 일각에선 “영상에 짧게 나온 것만으로 판단해선 안 된다” “우리 집 도마뱀도 잘 먹이는데 마른 편이다” 등 의견도 나왔다.

한편 한지은은 2006년 독립영화 동방불패로 데뷔해 2019년 종영한 JTBC 드라마 멜로가 체질에서 싱글맘 한주 역으로 큰 사랑을 받았다. 이후 현재까지 다양한 활동을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

