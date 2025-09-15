갓세븐 잭슨, 애플 손잡고 ‘Let Loose’ 발표…MV 연출도 직접

그룹 갓세븐 멤버이자 솔로 가수 잭슨(Jackson Wang)이 신곡 ‘Let Loose’를 공개했다.

잭슨(Jackson Wang)은 지난 13일 애플(Apple)과 손잡고 신곡 ‘Let Loose’를 발표하며, 아이폰 17 프로(iPhone 17 Pro)로 촬영한 뮤직비디오를 공개했다. 이번 작품은 최근 발매된 정규 앨범 ‘MAGIC MAN 2’에 이어 선보이는 싱글로, 잭슨 왕 본인이 직접 크리에이티브 디렉터를 맡아 연출적인 완성도를 높였다.

뮤직비디오는 애플 신제품 공개 행사에서 발표된 아이폰 17 프로로 전편 촬영됐으며, 공동 연출을 맡은 권오준 감독과 함께 화려한 조명과 역동적인 무대 에너지를 담아냈다. 특히 48MP 울트라 와이드, 48MP 망원 카메라와 최대 8배 광학 줌 등 아이폰 17 프로의 최신 카메라 기술을 활용해 잭슨 왕의 강렬한 퍼포먼스를 영화적인 감각으로 구현했다.

잭슨 왕은 15일 소속사를 통해 “일반적인 대규모 프로덕션 촬영에서도 원하는 결과를 얻지 못하는 경우가 종종 있었다. 그런데 아이폰이 이번 작업에서 보여준 결과는 정말 놀라웠다”라고 소감을 전했다. 이어 “줌 인, 줌 아웃 같은 카메라 움직임은 감정을 표현하는 중요한 장치다. 이를 통해 감정과 이야기를 시각적으로 전달하는 데 있어 속도와 선명도의 조화가 무엇보다 중요하다”라고 덧붙였다.

이번 싱글은 ‘MAGIC MAN 2’가 미국 ‘빌보드 200’ 차트 13위로 진입하며 중국 솔로 아티스트 최고 기록을 세운 성과에 이어 공개됐다. 또한 오는 10월 3일 태국에서 시작되는 ‘MAGIC MAN 2’ 월드 투어 역시 개시와 동시에 전석 매진을 기록했으며, 마카오에서 예정된 3회 공연도 판매 즉시 매진을 달성했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

