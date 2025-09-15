손승연, 생일날 신곡 선물! 오늘(15일) 새 싱글 오픈

보컬리스트 손승연이 따뜻한 위로가 담긴 새 싱글을 발매한다.

손승연의 새 싱글 ‘Wishing for Rain’은 부드러우면서도 묵직한 어쿠스틱 사운드와 손승연 특유의 섬세한 보컬과 감성적인 가사가 어우러진 팝 발라드 트랙으로 비라는 매개체를 통해 잊고 싶었던 기억과 새로운 출발을 두려워하는 스스로에 대한 성찰과 용기를 담아냈다.

이번 곡에서 직접 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여한 손승연은 이번 곡을 통해 단순한 연인과의 이별이 아닌 누구나 살아오면서 겪을 감정의 혼란 속 지나간 시간에 괴로워하는 이들에게 위로와 공감을 전달하고자 한다.

또한 이번 앨범은 내달 데뷔 13주년을 앞두고 발매하는 앨범이자 손승연의 생일에 발매되는 특별한 의미를 지닌 앨범이다. 손승연은 새 싱글을 시작으로 자신만의 진솔한 감정과 이야기를 전하는 싱어송라이터로서의 영역을 더욱 확장해갈 예정이다.

한편 손승연의 새 싱글 ‘Wishing for Rain’은 오늘(15일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

