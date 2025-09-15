빅스 켄, 밴드 사운드 도전…리메이크 앨범 콘셉트 필름 오픈

빅스 켄이 신보 발매를 앞두고 첫 번째 콘셉트 필름을 공개했다.

15일 오전 공식 채널을 통해 켄의 새 앨범 'RE:BORN'의 첫 번째 콘셉트 필름이 공개됐다. 미스터리한 공간 속 켄은 청재킷과 청바지를 매치해 스포티한 매력을 뽐냈고 두 장의 카드를 뽑아 새 앨범 명인 'REBORN'을 완성시키며 시선을 집중시켰다.

또한 이번 콘셉트 필름에서는 호기심을 자아내는 켄의 모습과 함께 경쾌한 밴드 사운드가 돋보이는 타이틀 곡 '나는 나비'의 반주가 더해졌고 켄만의 매력으로 재탄생할 신곡을 향한 기대감을 한층 더 고조시켰다.

켄의 새 앨범 'RE:BORN'은 대중에게 익숙한 명곡을 켄만의 매력으로 새롭게 선보이는 리메이크 앨범으로 원곡의 매력을 살리면서도 보컬리스트 켄의 다채로운 매력을 만나볼 수 있을 전망이다.

한편 켄의 신보 'RE:BORN'은 오는 18일 키트 앨범으로 단독 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

