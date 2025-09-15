문가영, 아시아 투어 스타트… ‘Dreamy day’ 서울 팬미팅 성료

배우 문가영이 팬들과 함께 꿈같은 하루를 완성했다.

문가영은 지난 13일 서울 성동구 소월아트홀에서 단독 팬미팅 ‘2025 MUN KA YOUNG ASIA FANMEETING [Dreamy day] IN SEOUL’(이하 ‘Dreamy day’)을 개최했다.

데뷔 후 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어의 시작을 알린 이번 공연은,‘Dreamy day’라는 타이틀에 걸맞은 무대 연출과 다양한 코너로 채워졌다.

이날 문가영은 우주를 연상케 하는 조명 속에서 수줍은 미소와 함께 등장해 팝송‘Like a Star’로 공연의 문을 열었다. 오랜만에 팬들과 직접 만난 무대에서 긴장과설렘이 묻어난 목소리가 객석을 가득 메웠고, 감동 어린 첫 무대에 팬들의 뜨거운 환호가 이어졌다.

첫 코너에서는 바쁜 활동 속에서도 소소하게 보낸 일상과 팬들이 궁금해하던 취향을 공유하는 키워드 토크가 진행됐다. 휴대폰 속 미공개 사진과 직접 고른 키워드를 통해 독서, 음악 취향등 다양한 이야기를 나누며, 팬들의 호기심을 풀어주는 시간을 가졌다.이어 최근 종영한 드라마 ‘서초동’의 미공개사진을 공개하고 비하인드 토크를 전하며 작품을 함께 추억했다.

팬들의 참여와 소통으로 완성된 특별 코너도 마련됐다. 문가영이 직접제안한 드레스 코드에 맞춰 다양한 아이템을 준비해온 관객들과 패션 이야기를 나누고, 함께 기념사진을찍으며 즐거운 시간을 보냈다. 문가영은 드레스 코드 컬러에 맞춘 신발로 포인트를 더해 현장의 열띤 반응을끌어냈다.

2부 공연에서는 문가영이 직접 진행을 맡아 팬들과 더욱 가까이 호흡했다. 팬들의 사연과 질문에 답하는 ‘말해 드림’ 코너는 오픈채팅방을 활용한 실시간 소통으로 현장만의 특별한 경험을 선사했다.이어 관객 전원이 함께한 OX 퀴즈 등 다양한 프로그램으로 웃음과 환호가 이어지며 공연장은한층 더 따뜻하고 유쾌한 열기로 가득했다.

팬미팅에서만 만날 수 있는 특별한 라이브 무대도 이어졌다. 문가영은가수 백예린의 ‘Square(스퀘어)’와 태연의 ‘그대라는 시’를 가창하며 감미로운 순간을 선사했다. 맑고 청아한 음색에 담백하면서도 깊이 있는 감정을 더해 객석에 깊은 울림과 감동을 안겼다.

마지막에는 문가영이 직접 선정한 타이틀 ‘Dreamy Day’에 담긴또 다른 의미가 공개돼 관객들에게 큰 울림을 전했다. 단어를 풀어낸 엔딩 타이틀 ‘Dear My Day’에는 팬들이 문가영의 하루를 특별하게 만든다는 고백과,앞으로도 그 순간들을 함께 이어가고 싶다는 바람이 담겼다. 공연의 타이틀을 넘어 애정과감사로 가득한 진심이 전해지며 공연장은 감동으로 가득했다. 이어 문가영은 공연장을 찾은 팬들을 위해직접 준비한 수공예 역조공 선물 세트를 전달하며 각별한 마음을 전했다.

150여 분간 팬 사랑으로 가득 채운 공연을 마친 문가영은 “오랜만에 팬분들을 만나서 무척 많은 에너지를 얻었습니다. 공연을 보러와준 소중한 여러분과 소통하느라 시간 가는 줄도 모르게 즐거운 시간이 된 것 같아요. 자주 볼 수 있는시간을 만들 수 있도록 해볼게요. 모두 항상 건강 잘 챙기고 우리 또 만나요”라며 따뜻한 감사 인사를 남겼다. 마지막까지 ‘하이 바이 이벤트’를 진행하며 팬들과 함께 특별한 하루를 완성했다.

서울 공연을 성황리에 마친 문가영은 오사카, 가나가와, 방콕, 타이베이 등 아시아 주요 도시에서 팬미팅 투어를 이어간다. 또한 오는 10월 첫 방송되는 엠넷 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 ‘스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)’의 MC로 나서며 색다른 매력을 선보일 전망이다.

