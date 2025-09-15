차태현→주종혁, ‘개인적인 택시’ 탑승 완료…9월 촬영 스타트

인기 웹툰 ‘개인적인 택시’가 미드폼 시즌제 드라마로 일본 후지TV와 공동 제작된다.

15일, 제작사 빅인스퀘어, 스튜디오플로우는 “인기 웹툰 원작의 '개인적인 택시'가 배우 차태현, 이재인, 임세미, 현봉식, 이연희, 김도현, 미미, 주종혁, 예지원, 안지호, 임하룡, 예수정의 캐스팅을 확정하고, 8부작 미드폼 시즌제 드라마로 제작한다”고 발표했다.

'개인적인 택시'는 예약한 손님만 태우는 수상한 택시를 배경으로, 누구나 공감하고 위로를 건네고픈 손님들의 평범하지만 특별한 사연이 신청곡과 함께 흐르는 휴먼 힐링 뮤직 드라마다.

'직장의 신', '쌍갑포차', '공작도시', '가족끼리 왜이래' 등 전창근 감독이 메가톤을 잡았다. 또 '폭싹 속았수다', '이태원 클라쓰', '나의 아저씨', '미생', '시그널' 등의 박성일, 한샘 음악 감독이 참여한다.

차태현이 캐스팅 라인업에 가장 먼저 이름을 올렸다. 또 이재인과 임세미 또한 택시에 탑승한다. 현봉식과 이연희, 김도현 또한 캐스팅 라인업에 이름을 올려 그들이 보여줄 연기를 기대케 한다. 미미가 첫 정극 연기에 도전, 배우로서 어떤 모습을 선보일지 궁금증을 유발한다. 또한, 주종혁과 예지원, 신예배우 안지호, 임하룡과 예수정이 캐스팅됐다.

'개인적인 택시'는 일본 방송사 후지TV와 공동 제작 계약을 체결, 한국을 시작으로 아시아, 북미, 유럽 등 글로벌 시장에서 리메이크 또는 수출 형태로 확장될 계획이다. 한국콘텐츠진흥원 '2025년 OTT특화 콘텐츠 제작지원(IP확보형)' 사업에도 선정돼, 안정적인 제작 환경을 확보한다.

'개인적인 택시'는 9월 촬영을 시작할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

