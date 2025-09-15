조용필, 고척돔 관계자가 직접 밝힌 레전드 무대…방송 날짜는?

‘광복 80주년 KBS 대기획 이 순간을 영원히-조용필’의 무대가 고척돔 사상 손에 꼽을 정도의 최대 규모로 호평을 얻고 있다.

오는 10월 6일(월) KBS를 통해 방송되는 광복 80주년 KBS 대기획 ‘이 순간을 영원히-조용필’은 대한민국의 모든 세대를 아우르는 레전드, 조용필이 KBS에서 1997년 ‘빅쇼’ 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대를 생생하게 담아낸다.

지난 9월 6일(토) 고척돔에서 개최된 '이 순간을 영원히-조용필'은 국내 최초 단일앨범 밀리언셀러, 국내누적음반 총판매량 최초 1천만장돌파, 일본 골든디스크상을 한국인으로 최초 수상, 잠실주경기장 콘서트 최초 전석매진, 국내대중가수 중 최다곡 음악 교과서 수록 등 수십 년간 사랑받아온 수많은 레전드곡을 지닌 독보적인 국민가수의 귀환으로 뜨거운 관심을 모았다. 이에 1차와 2차 모두 티켓 오픈 3분만에 전석 매진을 기록하며 전설의 귀환을 향한 열기를 재확인시킨 바 있다.

이와 함께 ‘이 순간을 영원히-조용필’ 고척돔 공연이 무대의 규모와 퀄리티, 관객들의 호응도 모두 역대급이라는 호평을 얻고 있어 본 방송을 기다리는 시청자들의 기대감을 높인다. 조용필이 장장 150분에 걸쳐 자신의 명곡인 '돌아와요 부산항에', '친구여', '바람의 노래', ‘태양의 눈’, ‘Bounce’ 등을 열창하며 거장의 클래스를 뽐낸 가운데, 시선을 압도하는 초대형 LED를 비롯해 제작진이 준비한 다채로운 무대 연출은 관객들에게 영원 같은 순간을 선사했다는 후문이다. 또한 공연의 퀄리티를 위해 KBS가 무료로 배포한 응원봉 역시 고척돔 내부를 아름다운 별빛처럼 감싸며 황홀함을 더하기도 했다고.

이처럼 공연을 관람한 관객들의 호평이 이어지고 있는 가운데, 고척돔 관계자 역시 역사적 무대에 대한 감상을 전해 눈길을 끈다. 그는 "그동안 고척돔에서 '마룬5', '블랙핑크', '두아리파&찰리푸스', '임영웅' 등 국내외 최정상 가수들의 대규모 콘서트가 개최됐다. 이번 광복 80주년 KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필' 공연은 이중에서도 손에 꼽을 정도로 최대 규모였다"면서 "특히 무대에 신경을 많이 쓴 것이 느껴졌다. LED, 조명, 음향, 폭죽이나 특수 효과 등의 무대 구성이 독특하고 좋았다"고 전했다. 더불어 "18,000석 전체가 무료로 진행된 공연임에도 불구하고 공연장 내 안전사고 없이 질서정연하게 잘 진행됐다"라고 밝혔다.

이처럼 연일 역대급 기록을 경신하고 있는 광복 80주년 KBS 대기획 ‘이 순간을 영원히-조용필’은 10월 6일(월) KBS 2TV를 통해 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

