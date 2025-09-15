송가인, ‘어게인’ 5호차 버스 인증샷 공개…팬사랑 잊지 않네

가수 송가인이 팬클럽 ‘어게인’ 5호차 버스 탄생을 자축하며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

송가인은 15일 공식 SNS 채널을 통해 공식 팬클럽 ‘어게인’ 5호차 버스를 자랑, 인증샷을 공개하며 감사의 인사를 전했다.

공개된 사진 속 송가인은 어게인 5호차 버스 앞에서 큰 하트를 그리고 있는 모습이다. 5호차 버스에는 ‘어게인과 평생 함께하는 송가인 사랑해요’라는 문구가 적힌 것은 물론, 송가인은 “어게인 5호차. 전국 어디든 함께 달려요”라며 자랑하고 있다.

‘어게인’ 버스는 송가인의 콘서트와 축제 등 현장을 함께하기 위해 팬들이 마련한 버스 차량으로, 총 다섯 대가 운영 중이다. ‘어게인’ 버스는 공식 팬덤 컬러인 핑크색과 송가인의 얼굴이 래핑되어 있어 가는 곳마다 이목을 집중시키고 있다.

특히 송가인은 새 ‘어게인’ 버스가 탄생할 때마다 직접 버스 앞으로 찾아가 팬들에게 감사의 인사를 전하며 인증샷을 촬영하는 등 남다른 팬 서비스도 이어가고 있다. 팬들 역시 송가인의 남다른 팬 사랑에 감동하며 언제나 뜨거운 사랑으로 화답하는 중이다.

한편, 송가인은 최근 신곡 ‘사랑의 맘보’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 앞서 심수봉과 함께한 ‘눈물이 난다’에 이어, 이번에는 설운도와 함께 협업한 만큼 앞으로 어떤 대선배들과 또 협업을 이어갈지 기대를 모은다.

