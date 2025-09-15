임윤아, ‘폭군의 셰프’ 신드롬 이끈 주역…똑똑한 한 수 빛났다

배우 임윤아가 ‘폭군의 셰프’ 폭발적인 시청률 상승세를 이끌었다.

임윤아는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 최고의 순간 과거로 타임슬립해 최악의 폭군이자 절대 미각 소유자인 왕 이헌(이채민 분)을 만난 프렌치 셰프 연지영으로 분해 열연을 펼치고 있다.

지난 8화에서 연지영은 첫 번째 경합에서 사용할 비장의 무기였던 고춧가루가 사라지자 망연자실했지만 이내 숨을 고른 뒤 이 시대에는 존재하지 않는 맛을 다시 구상, 번뜩이는 아이디어로 쌀머루주를 활용한 비프 부르기뇽을 선보이면서 명나라 사신 우곤(김형묵 분)의 입맛을 흔들었다.

경합 점수가 발표 나기 전, 연지영은 예리한 추리로 명나라 숙수 아비수(문승유 분)가 자신이 준비한 고춧가루를 사용했고 그 배후에 제산대군(최귀화 분)이 있었다는 사실을 밝혀냈지만, 연지영 역시 재료를 지켜내지 못한 책임을 언급하며 경합은 결국 무승부로 끝이 났다.

이어진 두 번째 경합에서 메인 메뉴로 북경오리를 선택한 연지영은 손이 성치 않아 길금(윤서아 분)의 도움을 받고, 강목주(강한나 분)의 협박에 시달리는 맹숙수(홍진기 분)의 사정을 알게 된 상황에서도 흔들림 없는 집중력으로 요리를 완성, 이헌과 우곤으로부터 ‘천하일미’라는 찬사를 얻고 점수 발표를 앞둔 채 엔딩을 맞이하면서 보는 이들의 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.

이 과정에서 임윤아는 중요한 재료가 사라져 망연자실한 순간부터 다시 호흡을 가다듬고 새로운 조리법을 떠올리며 현명하게 대처하는 모습, 자신감 있게 숙수들을 이끄는 리더십까지 감정의 굴곡을 하나의 흐름처럼 이어내는 세밀하면서도 견고한 연기력으로 장면에 대한 몰입을 극대화했다.

특히 임윤아는 극 전반에 걸친 요리 경합 장면 하나하나를 특유의 섬세한 호흡과 자연스러운 표현력으로 긴장감 있게 쌓아 올려 시청자들의 시선을 끝까지 붙들었으며, 실제로도 대역을 최소화해 요리 과정을 직접 소화하는 진심으로 캐릭터에 대한 설득력을 더욱 높였다.

임윤아의 호연에 힘입어 ‘폭군의 셰프’ 8화는 전국 15.4%, 최고 17.4%, 수도권 15.8%, 최고 18.1%(닐슨코리아 기준)를 기록해 자체 최고 시청률을 달성했다.

