피에이치이엔엠(PH E&M), 튀르키예 9D MEDYA와 MOU 체결

피에이치이엔엠 제공

피에이치이엔엠(PH E&M)이 튀르키예 대표 애니메이션 제작사 9D MEDYA와 애니메이션 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관한 ‘2025 K-콘텐츠 엑스포 in 튀르키예’에서 진행된 이번 MOU 협약식은 지난 5일 튀르키예 이스탄불 할리치 콩그레스 센터에서 진행됐다.

피에이치이엔엠(PH E&M)은 미국, 영국, 독일, 일본 등 글로벌 파트너와 협업하며, 글로벌 무대에서 활동하는 엔터테인먼트·미디어 기업으로 K-POP, 공연, 드라마, 영화 등 콘텐츠를 제작·유통하고 있다.

나인디미디아(9D MEDYA)는 애니메이션 제작 스튜디오로서 튀르키예 공영방송 TRT를 통해 방영된 인기 시리즈 ‘Akıllı Tavşan Momo(똑똑한 토끼 모모)’등을 대표작으로 2025년 미국 헐리우드로 진출한 제작사이다.

박병건 PH E&M 대표이사는 “튀르키예는 유럽과 중동, 아시아를 잇는 전략적 요충지”라며 “양국 기업의 협력을 통해 글로벌 무대에서 경쟁력을 강화하고, 아시아 애니메이션 산업에서 차별화된 국제 협력 모델을 구축하겠다.”고 말했다.

양사는 이번 협약을 통해 헐리우드에 이어 애니메이션 산업의 아시아 시장 공략을 본격화할 계획이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]