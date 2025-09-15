피에이치이엔엠(PH E&M), 튀르키예 방송 제작사 Sera Film과 MOU 체결

사진 피에이치이엔엠 제공

피에이치이엔엠(PH E&M)이 튀르키예 방송 제작사 세라필름서비스(Sera Film Services)과 방송 공동제작 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관한 ‘2025 K-콘텐츠 엑스포 in 튀르키예’에서 진행된 이번 MOU 협약식은 지난 5일 튀르키예 이스탄불 할리치 콩그레스 센터에서 진행됐다.

피에이치이엔엠(PH E&M)은 미국, 영국, 독일, 일본 등 글로벌 파트너와 협업하며, 글로벌 무대에서 활동하는 엔터테인먼트·미디어 기업으로 K-POP, 공연, 드라마, 영화 등 콘텐츠를 제작·유통하고 있다.

세라필름서비스(Sera Film Services)는 1988년 설립된 터키의 선도적 방송·콘텐츠 제작사로, 국제 프로그램 배급·라이선싱·포맷 개발과 함께 외국 제작사의 터키 촬영을 지원하는 현장 제작 서비스도 제공하고 있다.

박병건 PH E&M 대표이사는 “튀르키예는 유럽·중동·아시아를 잇는 전략적 관문이자 세계 2위 TV 시리즈 수출국”이라며 “세계 시장에서 영향력을 확대해 온 한국 콘텐츠와 터키 콘텐츠가 만나면 글로벌 콘텐츠 산업의 새로운 이정표를 세우는 강력한 시너지를 창출할 것”이라고 말했다.

양사는 이번 협약을 통해 국제방송 공동제작을 본격화할 계획이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]