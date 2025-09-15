진서연, 찰리 커크 추모글 올려 ‘시끌’…최시원·해쭈도 ‘후폭풍’

사진= 진서연 SNS

배우 진서연이 최근 사망한 미국 정치 활동가 찰리 커크를 추모하는 글을 올렸다가 일부 누리꾼들의 비판을 받고 있다.

진서연은 14일 개인 SNS에 찰리 커크의 생전 사진과 함께 “삼가 고인의 명복을 빕니다”라는 글을 게시했다.

찰리 커크는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 지지자이자 보수 성향 정치 활동가로, 10일(현지시간) 유타 소재대학에서 열린 토론회 도중 총격으로 사망했다. 그의 사망 소식 이후, 해외에서는 할리우드 배우 크리스 프랫, 크리스 마틴 등이 추모 메시지를 올렸다.

국내에서도 일부 유명인이 애도의 뜻을 전했으나, 반응은 엇갈렸다. 찰리 커크가 생전 총기 규제 반대, 성소수자 및 이민자 관련 발언 등으로 논란이 됐던 인물이기 때문이다.

앞서 슈퍼주니어 최시원은 찰리 커크를 추모하는 게시물을 올렸다가 삭제했으며, 유튜버 해쭈는 추모 관련 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다가 사과문을 올리기도 했다. 하지만 진서연은 별도의 해명 없이 추모글을 유지 중이다.

한편, 찰리 커크를 총격한 용의자는 사건 발생 약 33시간 만에 체포됐다. 용의자는 유타 소재대학교 중퇴 후 전기 기술자 견습 과정을 밟던 22세 남성으로 알려졌다.

