김민경, 부스마다 인사·체험… 중증장애인생산품 박람회장 들썩였다”

김민경이 파워풀한 진행과 함께 시설을 돌며 일일히 인사하며 상품을 플랙스한 행보가 뒤늦게 알려졌다.

15일 한국장애인직업재활시설협회에 따르면 지난 9∼10일 열린 제2회 중증장애인생산품 박람회가 양재 AT센터에서 열렸다. ‘민경장군’ 김민경은 10일 폐막식 MC로 참석하며 박람회의 마지막을 장식했다.

김민경은 MC로서 각오를 다지는 인사말에서 “장애인생산품에 대한 궁금증을 대신 알아보겠다”고 공표했다. 실제로 김민경은 행사장에 도착하자마자 105개 부스를 뛰어다녔고 각 부스에서는 “민경씨! 여기요”를 외쳤다.

김민경은 “솔직히 많이 놀랐다. 한국장애인직업재활시설협회 김서연 부장님이 얘기했던 편견만 사라진다면 대중에게 어필할만한 상품이라고 한말의 의미를 알았다. 판매분들이 장애인이였으나 의식하지 못했고 다양한 상품에 두번 놀랐다”며 “시식코너들도 준비돼있어 맛을 보면 안살수가 없었다. 훌륭한 제품들이 많아 뿌듯했다”고 소감을 밝혔다.

또 김민경은 우수판매부스에 대한 시상식을 이끌었고 가수 김태형, 신인걸그룹 S2IT(에스투잇)과 대화히며 흥겨운 분위기로 행사장을 달궜다. 데뷔전인 그룹 S2IT의 긴장을 풀어주며 따스함도 전했다.

올해 중증장애인생산품 박람회는 많은 제품이 매진됐고 3000명 입장객을 달성하는 등 성과를 거두며 성료했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

