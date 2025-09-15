푸드나무, 보디빌더 이용승과 ‘정진 도시락’ 선봬

사진=푸드나무

닭가슴살 및 간편식 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’을 운영하는 ㈜푸드나무(대표 김도형)는 보디빌더 이용승 선수와 협업한 제품인 ‘정진 도시락’을 출시한다고 15일 밝혔다.

‘코리안 헤라클레스’로 불리는 보디빌더 이용승 선수는 랭킹닭컴의 공식 엠버서더로 이번 신제품은 그와의 두 번째 협업 시리즈이다. 앞서 출시된 ‘정진 시리즈’의 인기에 힘입어 다시 한번 공동 개발에 나서게 됐다.

이번에 선보이는 ‘정진 도시락’은 닭가슴살 3종(갈릭·블랙페퍼·탄두리)에 구운 채소 5종을 더해, 단백질과 채소를 균형 있게 담아낸 고단백 냉동 도시락이다. 총 3종으로 구성되며 ‘본질에 집중한 식단’이라는 콘셉트 아래 영양 밸런스는 물론 맛과 간편함까지 고려해 기획됐다.

특히 단백질 중심의 식단을 실천하는 소비자들이 놓치기 쉬운 채소류를 보완해, 운동 중이거나 바쁜 일상 속에서도 손쉽게 영양을 챙기려는 이들에게 적합하다. 전자레인지 조리만으로 간편하게 준비할 수 있어 지속적인 식단 관리에 실용적인 대안이 될 것으로 기대된다.

‘정진 도시락’은 9월 15일부터 랭킹닭컴 공식 홈페이지를 통해 판매되며 출시를 기념해 일주일간의 특가 할인 프로모션도 선착순으로 진행될 예정이다.

보디빌더 이용승 선수는 “정진 시리즈는 저의 식단 철학을 담은 결과물”이라며 “이번 도시락 역시 많은 분들이 건강한 습관을 만드는 데 도움이 되기를 바라고, 누구에게나 든든한 식단 파트너가 되었으면 한다”고 전했다.

푸드나무 관계자는 “이용승 선수와 두 번째 협업을 진행하게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 실용성과 전문성을 갖춘 다양한 콜라보 제품을 지속적으로 선보이며, 누구나 쉽고 맛있게 건강을 챙길 수 있는 식문화를 만들어갈 것”이라고 말했다.

