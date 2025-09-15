방시혁 하이브 의장, 자본시장법 위반 혐의로 경찰 조사…하이브 주가 약세

사진 = 방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석한 모습. 뉴시스 제공

방시혁 하이브 의장이 자본시장법 위반 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 이 소식이 전해지며 하이브 주가는 3%대 하락세를 나타냈다.

15일 오전 10시, 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 방 의장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.

이날 오전 9시 55분쯤 방 의장은 남색 정장을 입고 서울 마포구 서울경찰청 청사에 도착했다. 취재진 앞에서 그는 “제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다”며 “성실히 조사에 임하겠다”고 말했다. 이어진 질문들에는 “조사에서 말씀드리겠다”고만 답했다.

사진 = 방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석한 모습. 뉴시스 제공

경찰에 따르면 방 의장은 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 상장 계획이 없다고 밝힌 뒤, 자신과 연관된 A 사모펀드 측에 이들의 지분을 넘기게 한 혐의를 받고 있다. 이후 하이브는 실제 IPO 절차를 진행했고, 방 의장은 A 사모펀드로부터 주식 매각 차익의 30%를 받은 것으로 경찰은 보고 있다. 해당 금액은 약 1,900억 원 규모다.

사진 = 방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석한 모습. 뉴시스 제공

이번 수사는 지난해 말 경찰이 첩보를 입수한 뒤 시작됐으며, 검찰의 지휘 아래 금융감독원 특별사법경찰관도 별도 조사를 진행 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]