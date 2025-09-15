‘제중원 굿즈’ 나왔다… 연세의료원, 개원 140주년 역사 블록 제작

세브란스병원의 뿌리인 140년 역사 제중원 모형 블록이 나왔다.

연세의료원이 국내 최초의 서양식 병원인 제중원 개원 140주년을 맞아 역사 블록 세트를 선보였다. 이번 프로젝트는 완구 회사 ㈜옥스포드와의 협업으로 탄생했다. 세브란스병원의 뿌리인 제중원을 블록 모델로 정교하게 재현했다.

이번 모델의 크기는 가로 43cm, 세로 33cm, 높이 9cm다. 8세 이상이면 쉽게 조립 가능한 총 634피스 구성품이다. 제중원의 건물 외관과 구조를 충실히 반영해 근대 한국 의료의 시작과 역사적 가치를 체험할 수 있다.

블록에는 제중원의 초대원장 알렌 박사와 오늘날 세브란스병원과 연세대학교의 기틀을 만든 에비슨 박사, 그리고 미국의 독지가 루이스 세브란스 씨의 피규어도 포함했다.

제중원 블록은 기와와 목재 창살, 그리고 기둥과 처마의 세밀한 디자인을 재현하며 근대적 병원 건축물로서의 특징을 잘 표현했다. 내부 공간은 외과실, 진료실, 수술실 등 주요 의료 공간을 상징적으로 구현해, 블록을 만드는 아이와 부모가 병원의 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 설계했다. 제작 설명서에는 제중원의 역사와 함께 피규어로 구현된 알렌, 에비슨, 세브란스 씨에 대한 인물 소개도 포함돼 있다.

금기창 연세대학교 의료원장은 “제중원은 단순한 병원을 넘어 한국 서양 의학의 시작이며, 연세대학교와 세브란스병원의 역사를 담고 있는 중요한 유산”이라며 “이번 역사 블록 제작을 통해 제중원의 설립 정신과 전통을 널리 알리고, 국민과 함께 그 가치를 공유할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

한편 이번 제중원 블록은 비매품으로 연세의료원이 최근 조성한 ‘제중원 브랜드 발전기금’ 모금에 참여한 이들에게 기념품으로 제공한다. 발전기금은 한국 근대 의료문화 유산의 가치를 조명하며, 제중원에서 오늘날 연세의료원으로 이어지는 역사를 기록하고 보존하는 다양한 활동에 사용될 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

