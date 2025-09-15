전한길, 150만원 방탄복 입고 미국행?…‘언제 죽을지 몰라’

사진 = 전한길(본명 전유관) 전 한국사 강사가 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민의힘 당 윤리위원회에 참석하기 전 모습. (뉴시스 제공)

한국사 강사 출신으로 알려진 유튜버 전한길 씨가 최근 미국 보수 행사에서 신변 위협을 느끼고 있다며 방탄복을 구입한 사실을 공개했다.

전씨는 13일(현지시간), 미국 버지니아주 웨스트필즈 메리어트 워싱턴 덜레스 호텔에서 열린 ‘워싱턴 트루스포럼’ 행사에 초청 연사로 참석해 이같이 밝혔다. ‘트루스포럼’은 국내 강경 보수 성향 청년 단체로, 미국 내 보수 진영과의 연대를 위해 해당 행사를 기획한 것으로 전해졌다.

전씨는 이날 연설에서, 10일 미국 유타밸리대학에서 총격으로 사망한 미국 우파 단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자 찰리 커크를 언급하며, 그가 자신의 롤모델이었다고 말했다. 이어 “저도 언제 무슨 일이 일어날지 모른다”며 “이번 행사에 오기 전 150만 원을 주고 방탄복을 구매했다”고 밝혔다.

또한 전씨는 커크 피살 사건도 ‘이재명 대통령의 종교 탄압’이란 주장과 연결시켰다. 전씨는 “일주일 전 한국에 와 종교 탄압을 목격한 커크가 이를 트럼프 대통령에게 알리겠다고 말한 뒤 바로 3일 전 유명을 달리했다”는 주장을 펼쳤다.

그러면서 “한국에 있으면 출국금지나 구속될 수 있다는 불안감이 들어 미국행을 택했다”고 설명했다.

이날 그는 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’가 유튜브로부터 수익 정지 처분을 받은 사실도 밝혔다. 그는 “민감한 문제 때문에 수익 창출이 중단됐다”며, “이재명 대통령을 비판해서 그런 것 같다”고 주장했다. 유튜브는 ‘민감한 콘텐츠’ 정책을 위반한 채널에 대해 수익 정지를 할 수 있으며, 이에는 저속한 언어, 폭력적 이미지, 아동 보호 위반, 사회적 분쟁 선동 등이 포함된다.

현재 해당 채널은 유튜브 광고 수익은 차단된 상태지만, 계좌번호를 공개해 자율 구독료 형식의 후원은 가능한 것으로 확인된다.

한편, 전씨가 무비자 전자여행허가(ESTA)를 통해 입국했음에도 불구하고 현지에서 유튜브 후원을 받는 등 수익 활동을 한 점에 대해, 일부에서는 미국 이민법 위반 소지가 있다는 지적도 나오고 있다.

‘ESTA’는 관광이나 단순 비즈니스 방문만 허용할 뿐, 영리 목적의 활동은 금하고 있다.

