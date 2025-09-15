댕댕이 간식 샀더니 산책템 따라오네… ‘가을맞이’ 네츄럴코어 함께

산책 등 반려견과 외출 시 휴대하면 좋은 펫푸드를 최대 30% 할인가에 판매하고 탈취제, 물티슈, 물병 등을 사은품으로 증정하는 ‘댕댕아 산책까까’ 프로모션 포스터. 네츄럴코어 제공

산책의 계절 가을을 맞이해 네츄럴코어가 반려가족을 위한 산책용품을 쏜다.

네츄럴코어는 ‘댕댕아 산책까까’ 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다. 산책 시 휴대하면 좋은 간식과 용품 등 50종 이상 제품을 최대 30% 할인가에 판매하고 탈취제, 반려견 전용 물티슈, 물병 등 사은품도 아낌없이 선물하는 행사다.

이날부터 21일까지 네츄럴코어 홈페이지에서 펼쳐지는 이번 이벤트는 야외에서도 간편히 휴대·급여할 수 있는 소포장 간식, 미니 트릿, 수분보충용 습식 간식, 동결건조 간식 등 취향에 맞게 골라 합리적 가격으로 구매 가능하다.

아울러 모든 구매 고객에게는 휴대용 탈취제 ‘네츄럴 클린’ 50㎖ 제품과 반려동물 전용 물티슈 ‘순둥이와댕댕이 물티슈’ 10매를 사은품으로 제공한다. 3만원 이상 구매 고객에게는 산책용 미니 보틀에 영국 브랜드 푸치앤머트의 사료 샘플을 추가 증정한다.

탈취제 ‘네츄럴 클린’과 반려견 고객. 네츄럴코어 홈페이지 갈무리

사은품으로 제공되는 네츄럴 클린은 흡착·침투 방식으로 냄새 원인 물질의 분자 구조를 변화시켜 근본적으로 냄새를 제거하는 휴대용 위생 관리 제품으로, 얼룩이 남지 않아 어디서든 간편히 사용할 수 있다. 파라벤, 설페이트류, 화학색소, 인공향료 등 유해 성분은 빼고, 콩 추출 아미노산과 프로폴리스 등 천연 성분을 활용해 항세균·항바이러스 효과를 강화했다. 한국생활환경시험연구원으로부터 대·소변 및 사료 유래 냄새 탈취 성능을 인정받은 제품이기도 하다.

순둥이와댕댕이 물티슈는 사람이 쓰는 약산성 물티슈와 달리 반려견 피부 산도에 맞춰 중성에 가장 가깝게 개발된 반려견 전용 저자극 물티슈로, 100% 생분해되는 원단을 사용해 환경 부담을 줄였다.

네츄럴코어 마케팅팀 관계자는 “이번 이벤트를 통해 반려가족의 생활 문화인 산책이 더욱 즐거워지길 바란다”며 “펫푸드뿐 아니라 다양한 반려용품으로 반려동물과 라이프스타일 전반을 제안하는 브랜드가 될 것”이라고 말했다.



