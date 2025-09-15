고현정, 전남편 조카 애니 응원? 화보에 ‘좋아요’ 눌렀다

사진= 왼쪽부터 고현정, 애니 (뉴시스 제공)

배우 고현정이 ‘역대급 쿨함’을 선보이며 온라인에서 주목을 받고 있다.

최근 패션 매거진 더블유 코리아는 공식 인스타그램을 통해 올데이프로젝트 멤버 애니의 화보를 공개했다. 그런데 해당 게시물에 고현정이 직접 ‘좋아요’를 눌렀다는 사실이 알려지며 누리꾼 사이에서 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

단순한 SNS 반응이지만, 두 사람의 관계를 안다면 의미는 남다르다. 고현정은 1995년 정용진 신세계그룹 부회장과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두었으나, 2003년 협의 이혼했다. 한편 애니는 정용진 부회장의 조카로, 정유경 신세계백화점 총괄사장의 장녀다.

즉, 고현정과 애니는 과거 시댁이라는 연결고리가 있었던 사이다. 그럼에도 불구하고 고현정이 애니의 활동을 응원하는 듯한 제스처를 보인 것은 매우 이례적이며, ‘쿨하다’는 반응이 이어지고 있다.

올해 애니는 더블랙레이블의 대표 프로듀서 테디가 이끄는 프로젝트 그룹 올데이프로젝트의 멤버로 데뷔했다. 데뷔곡 페이머스(FAMOUS)는 발매와 동시에 멜론 차트 상위권에 진입했으며, Mnet ‘엠카운트다운’, MBC ‘쇼! 음악중심’ 등 다수 음악 방송 프로그램에서 1위를 차지하며 화려한 데뷔를 알렸다.

한편 고현정은 현재 SBS 드라마 사마귀: 살인자의 외출에서 강렬한 연기 변신을 보여주며 다시 한 번 존재감을 입증하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

