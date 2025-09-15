아카이브 청담, 작가·기업 연결 아트 비즈니스 플랫폼 오픈

아카이브 청담이 강남구 청담동에 오픈소식을 전했다. 아카이브 청담은 단순 전시 공간을 넘어, 작가의 포트폴리오를 체계적으로 아카이빙하고 이를 필요로 하는 기업 고객에게 직접 제공하는 방식을 도입한 예술 B2B 플랫폼이다.

아카이브 청담 측에 따르면 원화 판매에 집중된 기존 미술 시장 구조에서 벗어나, 매월 국내외 협력 작가의 포트폴리오를 큐레이션 콘텐츠와 전시하며 브랜드, 건축사, 디자인 기업 등 다양한 업계 관계자들이 자유롭게 방문해 작품을 열람하고 직접 협업 기회를 모색할 수 있도록 공간을 설계했다.

운영사 마롱컴퍼니는 “예술을 통한 새로운 비즈니스 가치를 창출하고자 한다”며 “아카이브 청담을 기업과 작가가 자연스럽게 연결되는 허브로 성장시키겠다”는 포부를 밝혔다.

이어 "공간에서는 맞춤형 큐레이션, 포트폴리오 탐색, 프로젝트 브리핑, 라이선스 및 커미션 연계, 실무 지원 등 예술 비즈니스 전 과정을 전문적으로 지원하고 라이센스를 활용한 비즈니스 콜라보레이션으로 클라이언트 연계 서비스를 지원한다. 참여 희망 작가 및 기업 고객은 문의가 가능하다"고 전했다.

