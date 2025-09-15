산업용 자재 및 공구 전문 기업 한국뷔르트가 오는 9월 15일부터 19일까지 전 세계 뷔르트 그룹이 동시 진행하는 글로벌 캠페인 ‘Explore One More’에 참가한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 뷔르트 그룹이 전 세계 고객들과의 접점을 확대하고, 자사의 고품질 제품을 보다 많은 고객들이 직접 체험하고 사용할 수 있도록 기획된 글로벌 행사다. 특히, 각국의 법인들이 자율적으로 고객 맞춤형 프로모션을 기획해 참여하는 방식으로, 현지 고객이 실질적인 혜택을 얻을 수 있도록 사용해 보지 않은 제품 제공에 초점을 맞추고 있다.

뷔르트 그룹의 한국법인인 한국뷔르트는 정비 전문가들 사이에서 꾸준히 높은 호응을 얻고 있는 22종의 인기 제품을 엄선해, 이번 캠페인 기간 동안 신규 구매 품목 10% 할인 혜택과 함께 특별 증정품을 제공하는 프로모션을 진행한다.

행사 대상 품목에는 브레이크 파트 클리너, 엔진오일 첨가제, 고성능 윤활제 등 실제 자동차 정비 현장에서 자주 사용되는 제품들이 포함되어 있으며, 행사 제품 전체를 구매한 고객에게는 실용적인 증정품이 추가로 제공될 예정이다.

도미닉 발릭 한국뷔르트 대표이사는 “글로벌 뷔르트 그룹의 취급 제품 수는 180,000종에 이를 정도로 다양하다”며 “이번 ‘Explore One More’는 단순한 판촉 행사를 넘어, 고객과 함께 “아직 탐험해보지 못한 고품질 제품을 하나 더” 발견하자는 뷔르트의 브랜드 철학을 담고 있다”고 밝혔다.

한편, 한국뷔르트는 1945년 독일 퀸젤사우에 설립된 한화 32조원 매출 규모의 뷔르트 그룹(Würth Group)의 한국 법인으로, 산업용 고정자재, 공구, 케미컬, 보호장비 등 다양한 제품을 국내 시장에 공급하고 있다.

특히, 정비·건설·제조 분야의 전문가 고객층을 중심으로 한 고품질 제품과 전문적인 기술 지원을 통해 신뢰를 쌓아왔다. 고객 맞춤형 프로모션과 지속적인 제품 혁신을 통해, 현장 중심의 실질적인 가치를 제공하는 것을 핵심 가치로 삼고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

