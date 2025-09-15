케데헌, ‘빌보드 200’ 진입 12주 만에 ‘1위’ 등극

케이팝 데몬 헌터스 이미지. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널 사운드 트랙(OST) 앨범이 처음으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 정상을 차지했다. 이로써 케데헌 OST는 빌보드 메인 싱글차트 핫 100과 빌보드 200에서 모두 1위에 올랐다.

미국 빌보드는 현지시간 14일 차트 예고 기사에서 케데헌 OST 앨범이 사브리나 카펜터의 맨즈 베스트 프렌드(Man's Best Friend)를 제치고 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 200 정상을 기록했다고 전했다.

빌보드 200에 8위로 데뷔한 이 앨범은 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위 2위 2위 2위 지난 주에도 2위를 기록했다. 그러다가 차트 진입 12주 만에 정상에 올랐다.

빌보드 200은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛(Album Units)으로 순위를 매긴다.

앞서 케데헌 OST 앨범은 이번 차트 집계 기간 12만8000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. SEA는 10만3000장으로 전주보다 1％ 증가했다. 실물 음반 등 앨범 판매량은 2만3000장으로 전주보다 56％ 올랐고, TEA는 2000장으로 집계됐다.

한편 수록곡인 ‘골든(Golden)’은 빌보드 메인 싱글차트에서 통산 4주째 1위를 기록하고 있다.

