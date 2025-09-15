‘4출루 맹활약’ 반갑네… 김하성, 올 시즌 첫 3안타 경기

사진=애틀랜타 브레이브스 구단 사회관계망서비스(SNS)

‘어썸킴’이 공수에서 펄펄 날았다. 미국 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)가 2025시즌 첫 3안타 경기를 빚어내며 팀의 연패 탈출을 도왔다.

무려 출루를 4차례나 일궜다. 김하성은 15일(한국 시간) 미국 조지아주 애틀랜타에 위치한 트루이스트 파크서 열린 2025 MLB 정규리그 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 5번타자 겸 유격수로 선발 출전, 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점 성적을 썼다. 팀은 휴스턴 상대로 8-3 승리를 거뒀고, 4연패도 끊었다.

김하성이 한 경기에서 3안타 이상을 기록한 건 지난해 7월 7일 애리조나 다이아몬드백스전(당시 샌디에이고 파드리스 소속) 이후 1년2개월 만이다. 그 사이 부상과 부진에 신음하는 등 한 해가 꼬박 넘어갔다.

김하성은 이날 첫 타석부터 내야안타로 기분 좋게 시작했다. 양 팀이 1-1로 맞선 2회 말 선두타자로 나서 상대 선발투수 프람베 발데스가 던진 커브를 툭 건드려 1루 파울라인 안으로 흐르는 타구를 만들었다. 발데스는 한 번에 이를 잡지 못했고, 김하성이 전력질주로 1루를 밟았다. 이후 후속타선의 도움으로 홈도 밟았다.

1점 차 우위(2-1) 속 깔끔한 수비까지 선보였다. 3회 초 팀의 1사 1, 3루 위기에서 카를로스 코레아가 친 타구를 잡은 김하성은 그대로 병살로 직접 해결하며 아웃카운트 2개를 책임졌다.

방망이는 더 세차게 돌아갔다. 김하성은 두 번째 타석에서 강속구도 공략했다. 3회 말 발데스가 바깥쪽에 던진 시속 154.7㎞ 싱커를 때려 깔끔한 우전 안타를 뽑아냈다. 2사 1루에서 1, 2루를 만들었지만, 후속타자 마르셀 오주나가 우익수 뜬공으로 물러나며 추가 득점엔 실패했다.

발데스에겐 악몽이었다. 이날 애틀랜타에 맞서 4이닝 5실점에 머물렀고, 6안타를 내줬다. 이 가운데 김하성에게만 절반인 안타 3개를 허용한 것. 김하성은 팀이 4-2로 앞선 5회 말 무사 상황에서 발데스 상대로 2스트라이크를 먼저 내주며 불리한 승부를 펼쳤다.

3구는 파울이 됐고, 4구에서 들어온 바깥쪽 커브를 쳐 2루수와 유격수 사이를 갈랐다. 3루주자였던 로널드 아쿠냐 주니어도 홈으로 불러들이며 1타점을 더했다.

이뿐만이 아니다. ‘눈야구’ 매력도 뽐낸 하루였다. 김하성은 애틀랜타의 5점 차 리드(8-3)로 마주한 8회 말 2사 1루에서 상대 불펜투수 J.P. 프랜스와 8구까지 가는 풀카운트 승부를 펼쳐 1루에 걸어나갔다. 이날 4번째 출루였다. 다음 타자로 나선 엘라이 화이트가 좌익수 뜬공에 그치며 공수교대됐다.

한편 김하성의 시즌 타율은 0.220에서 0.238(122타수 29안타)로 상승했다.

